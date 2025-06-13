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Мир

Личные запросы пользователей к нейросети оказались в открытом доступе

2 минуты чтения 00:50 | Обновлено: 00:52

Запросы пользователей в приложении Meta AI, в которых они указывали свои или чужие персональные данные, оказались в открытом доступе в ленте Discover. Об этом сообщает Business Insider.

Как пишет издание, среди запросов встречались в том числе размышления о горе, вопросы об опеке над детьми или медицине и высказывания о финансовых затруднениях. При этом пользователи, вероятно, не осознавали, что их личные запросы в итоге попадали в публичное поле.

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Приложение Meta AI — бот скорее для неформального общения, нежели для решения сложных задач вроде написания кода или анализа больших наборов данных. Он был запущен в апреле этого года. Его главное отличие от других ботов вроде ChatGPT и Gemini от Google — публичная лента Discover. Business Insider сравнивает ее с лентой Facebook и Instagram.

Издание отмечает, что поначалу Discover состоял в основном из изображений. При этом среди запросов встречались просьбы дать рекомендации о витаминных добавках для 65-летней женщины или провести юридическую консультацию по поводу увольнения. 

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Со временем подобных запросов стало больше. В некоторых из них были номера телефонов, адреса электронных почт и реальные ники в соцсетях. «Хотел ли этот человек поделиться этой информацией со всем миром? Возможно, но я предполагаю, что они могли нажать не на ту кнопку и не осознавать, что делают. Я могу ошибаться», — отметила автор статьи.

Представитель Meta Дэниел Робертс рассказал, что существует многоэтапный процесс публикации истории чата или изображения в ленте Discovery. При этом, по его словам, запросы в Meta AI являются непубличными по умолчанию. Пользователи сами решают, что они отправляют в общий доступ, после чего им нужно нажать кнопки «Поделиться» и «Опубликовать».

Кроме того, в открытом доступе оказались аудиозаписи, которые пользователи, вероятно сделали с помощью функции голосового ввода. В то же время, отмечает Business Insider, в некоторых случаях пользователи предупреждали тех, чьи данные оказались в открытом доступе, что их запросы видны другим людям.

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