Сабрину Карпентер обвинили в унижении женщин из-за обложки нового альбома

Известная хитом Espresso американская певица Сабрина Карпентер показала обложку будущего альбома и получила в ответ волну критики. Ее обвинили в унижении женщин и подрыве феминистских ценностей.

Пластинка под названием «Man’s Best Friend» («Лучший друг человека/мужчины») выйдет 29 августа. Карпентер анонсировала ее в своем инстаграм-аккаунте и сопроводила двумя фотографиями. На одной из них певица в коротком черном платье стоит на коленях у ног мужчины, который держит ее за волосы. На втором изображении – собака с ошейником и кулоном, на котором выгравировано названием альбома.

Фанаты увидели в этом поощрение мужского доминирования и объективацию женщин. По их мнению, это крайне унизительный жест, особенно с учетом того, как много женщин во всем мире страдают от домашнего насилия и эксплуатации со стороны мужчин. К критикам подключилась также благотворительная организация помощи женщинам Глазго. Ее представительницы назвали обложку регрессивной и «эксплуатирующей устаревшие стереотипы, сводящей женщин к животным и предметам, продвигающей насилие и контроль».

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Некоторые, напротив, защищают Сабрину Карпентер и даже сравнивают ее с Мадонной, называя провокационную обложку смелой сатирой над патриархатом.

Сама Сабрина Карпентер уже ответила на критику в интервью Rolling Stone. Она заявила, что ее образы отражают интересы аудитории и являются частью художественного самовыражения — в них, по словам певицы, не нужно искать намеки на попытки угодить мужчинам. Карпентер также поделилась, что всегда вдохновлялась творчеством Кристины Агилеры и Рианны, которые тоже часто подвергались критике за свою смелость.

«Не хочу звучать пессимистично, но, честно говоря, мне кажется, что никогда еще женщины не подвергались такому всестороннему разбору и критике, как сейчас. И я говорю не только о себе — это касается каждой женщины-артистки, которая сегодня создает искусство. Сначала все выглядит как женская солидарность, как поддержка друг друга. Но стоит тебе надеть платье — и уже через тридцать секунд начинают сыпаться едкие комментарии», — говорит певица.

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26-летняя Сабрина Карпентер в этом году получила сразу две премии «Грэмми» — за альбом Short n’ Sweet и отдельно за сингл Espresso. Пластинка Short n’ Sweet получила платиновый статус в США и возглавила альбомный чарт Billboard.