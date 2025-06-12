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Мир

Женщин заставляют удалять матку ради работы в Индии

2 минуты чтения 11:24

В индийском штате Махараштра женщин принуждают к удалению матки ради более эффективной работы на сахарных плантациях, сообщает The Guardian со ссылкой на данные правозащитников.

Гистерэктомию (операцию по удалению матки) женщины делают, чтобы избавиться от менструальных болей и быть способными к изнурительной работе без перерывов, поясняют правозащитники. По их данным, в районе Бид, известном своими сахарными плантациями, 36% женщин прошли через в гистерэктомию, тогда как в среднем по всей стране этот показатель не превышает 3%. За последнее десятилетие более 13 тысяч женщин, включая тех, кому меньше 25 лет, удалили матку ради работы.

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По словам представителей НКО, работниц не заставляют делать операцию насильно, но создают условия, в которых они вынуждены согласиться на такое предложение. «Им не разрешают ни одного выходного дня — ни во время менструации, ни во время беременности, ни при выкидыше. Это в полном смысле слово долговая кабала. Женщины не только теряют зарплату, если берут выходной, но и обязаны платить подрядчику за пропуск смены», — говорит представитель альянса организаций, защищающих права женщин-рабочих сельского хозяйства, Сима Кулкарни.

Кроме того, женщины, которые обращаются к врачам по поводу различных гинекологических проблем, включая кисты, нерегулярные месячные и инфекции мочевыводящих путей, часто получают не лечение, а предложение удалить матку для решения проблемы, утверждают правозащитники.

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Эта история, по данным The Guardian, уже вышла на федеральный уровень. Как заявили власти района Бид, после многочисленных сообщений СМИ о популярности гистерэктомии среди работающих на плантациях женщин ситуацией заинтересовались в офисе премьер-министра Нарендра Моди. Теперь местные власти готовят новые меры по решению проблемы, которые вскоре представят на пресс-конференции.

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