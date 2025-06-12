Мужчина снял ссору в автобусе и получил работу в крупнейшем модельном агентстве

22-летний житель Казахстана Чингиз Алгазин зимой прошлого года выложил в свои соцсети ролик, в котором он заснял ссору с женщиной в автобусе. Ролик завирусился, и Алгазина пригласили на работу в модельное агентство. На это обратила внимание «Афиша Daily».

В своем инстаграме Алгазин выложил часть снятого в автобусе ролика. На нем видно, что пассажирка обвиняет мужчину в том, что он снимает ее на видео, а Алгазин, смеясь, это отрицает. «Афиша Daily» отмечает, что пользователи соцсетей тогда оценили спокойствие казахстанца в стрессовой ситуации.

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Вскоре с Алгазиным связалась директор модельного агентства Mulan в Казахстане. Мужчина сразу подписал с ним контракт, а также прошел бесплатное обучение. Недавно Алгазин прошел кастинг в IMG Models — одно из крупнейших международных модельных агентств с главным офисом в Нью-Йорке и филиалами в Париже, Лондоне, Милане и Гонконге. «Афиша Daily» пишет, что с этим агентством работают в частности Джиджи Хадид, Хейли Бибер и Кейт Мосс.

«Сейчас мы готовим визу. 100% в сентябре вы меня увидите где-нибудь на показе в Милане или Париже», — добавил Алгазин в своем посте. Он также призвал подписчиков верить в себя, ходить на кастинги и никого не бояться.

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Как пишет «Афиша Daily», похожий случай произошел в 2021 году с дворником Юрием Ветлугиным из Уфы. Тогда сообщалось, что мужчина пошел в дворники, чтобы расплатиться с долгами, и об этом узнал его знакомый фотограф Роман Филиппов. Он организовал Ветлугину фотосессию, после чего тот начал работать в модельном бизнесе и сниматься в кино.