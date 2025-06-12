В популярных сладостях нашли способные повредить ДНК компоненты

Британское Агентство по стандартам пищевых продуктов (FSA) назвало ряд продуктов бренда Jolly Ranchers, принадлежащего американской компании Hershey, «небезопасными для употребления в пищу». В ведомстве заявили, что в сладостях обнаружены ингредиенты, способные повредить ДНК и повысить риск возникновения онкологических заболеваний, передает Би-би-си.

Так, согласно заявлению FSA, сладости Jolly Ranchers (а именно Jolly Rancher Hard Candy, Jolly Rancher ‘Misfits’ Gummies, Jolly Rancher Hard Candy Fruity 2 in 1 и Jolly Ranchers Berry Gummies) содержат ароматические углеводороды минерального масла (MOAH) и насыщенные углеводороды минерального масла (MOSH), что является нарушением британского законодательства.

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«MOAH может вызывать повреждение ДНК и потенциально повышать риск развития рака, особенно при употреблении в больших количествах в течение длительного периода времени. MOAH является генотоксичным канцерогеном, поэтому его воздействие небезопасно для здоровья человека», — говорится в заявлении агентства. В то же время там отметили, что риск наступления негативных последствий достаточно низок.

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Представители FSA также сообщили, что компания Hershey сотрудничает с властями Великобритании в целях отзыва ее продукции, произведенной с 2024 года. Однако некоторые британские компании продолжают импортировать опасные сладости.

Би-би-си поясняет, что MOAH и MOSH используются в кондитерских изделиях, чтобы придать им глянцевый блеск и сделать их менее липкими.