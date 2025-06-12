Майли Сайрус рассказала о неуверенности в себе из-за мемов 12-летней давности

Американская певица Майли Сайрус стала гостем подкаста Reclaiming with Monica Lewinsky, где рассказала, что после одного из своих выступлений страдает от неуверенности в себе, пишет People.

Речь идет о провокационном выступлении на MTV VMA в 2013 году. Сайрус тогда вышла на сцену в бежевом латексном костюме, она танцевала тверк и гладила себя огромной пенопластовой рукой. После этого шоу на певицу обрушилась волна критики и хейта.

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Из-за последовавшей за выступлением травли Сайрус, по ее словам, до сих пор не может наладить отношения с телом и стесняется собственной сексуальности. Например, на пляже она предпочитает носить закрытые купальники, которые ее друзья называют «бабушкиными».

«Люди вставляли мою голову в какие-то уродливые изображения. Я до сих пор вижу это, когда надеваю купальник. Поэтому ношу очень скромные», — признается певица.

Кроме того, как заявила певица, неприятная история 2013 года сильно повлияла и на ее близких: «Даже мои брат и сестра не хотели идти в школу — им было стыдно, что они мои родственники. Я потеряла все в личной жизни из-за того, что делала в карьере. Если я продолжала одеваться или вести себя определенным образом — отношения рушились. Никто не хотел встречаться с женщиной, чья сексуальность была на виду. Им хотелось, чтобы я берегла это только для них».

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После выступления Майли Сайрус на MTV VMA 2013 журнал Maxim назвал ее самой сексуальной женщиной года. А в 2015 году певицу признали самой сексуальной вегетарианкой по версии зоозащитной организации PETA. В 2024 году американка получила первую в своей жизни «Грэмми» — в номинации «лучшее сольное поп-исполнение» за песню Flowers, и за нее же — в номинации «запись года».