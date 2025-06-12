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Мир

В работе крупнейших сервисов по всему миру произошел сбой

2 минуты чтения 22:19 12 июня | Обновлено: 22:39 12 июня

В работе крупнейших сервисов — Discord, Spotify, Amazon, Snapchat и других — произошел масштабный сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector. Проблемы возникли и в работе сервисов Google, в том числе Cloud, Drive, Meet, Gmail, а также платформы YouTube.

На странице Google Cloud сказано, что сбой затронул большинство мировых регионов, а некоторые сервисы прервали обслуживание. При этом большая часть функций осталась доступна пользователям.

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«Наши инженеры продолжают устранять проблему, и у нас есть подтверждение того, что в некоторых местах проблема устранена. На данный момент у нас нет прогнозируемых сроков полного смягчения последствий», — говорится на странице Google Cloud.

Кроме того, о сбое сообщила компания OpenAI — у нее наблюдаются проблемы с доступом к ChatGPT. «Мы видим проблемы со входом, затрагивающие клиентов, которые используют SSO, а также другие методы входа. Мы срочно изучаем проблему», — сказано в пресс-релизе компании.

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Reuters отмечает, что о проблемах с Google Cloud сообщили более 13 тысяч пользователей, а о проблемах со Spotify — более 27 тысяч. Агентство отмечает, что данные Downdetector основаны на отчетах пользователей, тогда как реальное число тех, кто столкнулся с масштабным сбоем, может быть значительно больше.

Два дня назад сообщалось о глобальном сбое в работе ChatGPT. Тогда на проблемы с доступом жаловались преимущественно пользователи из Европы, Канады и США, однако сбой затронул и жителей Индии, Австралии и стран Южной Америки. По данным РБК, о проблемах сообщали также пользователи из России, хотя чат-бот не открывается с российских IP-адресов.

UPD: в 22:30 по московскому времени Google заявил об устранении почти всех проблем, за исключением сбоя в Google Meet.

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