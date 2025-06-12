Обнаружен новый вид динозавра

Международная группа ученых из Канады, Японии и Монголии выяснила, что обнаруженные в Монголии в начале 1970-х годов и хранящиеся сейчас в Институте палеонтологии Монгольской академии наук два скелета динозавров принадлежат ранее неизвестному виду. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, скелетам примерно 86 миллионов лет. Ранее ученые считали, что они принадлежат предку тираннозавра под названием Alectrosaurus olseni. Однако теперь выяснилось, что это скелеты другого вида, который назвали Khankhuuluu mongoliensis, что переводится как «Принц драконов Монголии».

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры? Интернет и мемы 8 минут чтения

Джаред Ворис, ведущий автор исследования, рассказал, что у окаменелостей есть некоторые признаки, характерные для тираннозавров, например, особая анатомия черепа с сильной челюстью. В то же время другие характерные черты отсутствуют.

По словам ученых, если тираннозавр рекс мог иметь вес до восьми тысяч килограмм, то Khankhuuluu был около четырех метров в длину и весил около 750 килограмм. «Это были очень маленькие, быстроногие хищники, которые жили в тени других высших хищных динозавров», — пояснила профессор Дарла Зеленицки, палеонтолог из Университета Калгари в Канаде.

Архитектор операции «Паутина» Кто такой Василий Малюк — глава СБУ, взорвавший аэродромы в тылу России Политика 9 минут чтения

Исследователи добавили, что Khankhuuluu представляет собой динозавра на переходном этапе от мелких охотников, которые бегали по Земле в юрский период, к гигантским динозаврам, включая тираннозавра. Зеленицки отметила, что открытие нового вида помогло ученым «пересмотреть генеалогическое древо тираннозавров».

Также ученые выяснили, что Khankhuuluu или их родственные виды в Азии мигрировали в Северную Америку, где затем эволюционировали в тираннозавров. Новый вид динозавров, в свою очередь, снова вернулся в Азию.