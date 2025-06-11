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Мир

Пара смогла зачать ребенка с помощью искусственного интеллекта

2 минуты чтения 23:36

Врачи Центра репродуктивной медицины Колумбийского университета благодаря искусственному интеллекту помогли зачать ребенка паре, которая не могла сделать это около 19 лет из-за недостаточного количества сперматозоидов в эякуляте мужчины — азооспермии. В США это состояние является причиной 10% случаев бесплодия у мужчин, и обычно при азооспермии медикам приходится использовать для оплодотворения донорскую сперму.

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Команда под руководством Зева Уильямса, директора центра, за пять лет разработала систему, которая при помощи ИИ обнаруживает редкие живые сперматозоиды в эякуляте, проходящем через тонкую трубочку, и собирает их в отдельном сосуде. После этого оплодотворение не отличается от стандартной процедуры ЭКО.

На разработку этого метода ученых вдохновил похожий инструмент в астрофизике, позволяющий с помощью ИИ находить новые звезды и планеты среди миллиардов небесных тел. Медики назвали эту систему STAR (Sperm Track and Recovery, отслеживание и извлечение сперматозоидов).

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Уильямс сравнил работу STAR с поиском «иголки в тысяче стогов сена». По его словам, система может найти подходящие для оплодотворения яйцеклетки сперматозоиды за пару часов. Он рассказал, что STAR сравнивали с работой эмбриологов, которые «усердно работали, чтобы найти сперму, так как они не хотели, чтобы их затмила машина». В одном из таких экспериментов ИИ обнаружил 44 сперматозоида за час в образце, в котором специалисты не нашли ни одного за два дня.

Рози (имя изменено) в марте этого года стала первой женщиной, которой удалось забеременеть с помощью STAR. До этого она прошла через 15 неудачных циклов ЭКО, ее муж прошел безуспешную хирургическую операцию. Times сообщил, что сейчас 38-летняя женщина находится на четвертом месяце беременности.

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