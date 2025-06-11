СМИ: власти США следили за приезжавшими к Маску иностранцами

Министерства юстиции и внутренней безопасности США следили за посещавшими предпринимателя Илона Маска иностранцами в 2022-2023 годах. Они опасались их возможного влияния на миллиардера, уже тогда имевшего доступ к секретной информации. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Журналисты отмечают, что чиновников интересовали гости Маска из Восточной Европы и других стран мира. Ранее, как утверждают источники издания, расширение иностранных контактов Маска начало беспокоить и юристов возглавляемой им компании SpaceX, которые посоветовали предпринимателю не добиваться расширения допуска к гостайне из-за опасений новых проверок, которые могут привести к аннулированию уже имеющихся разрешений.

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В тексте отмечается, что SpaceX работает с государственными агентствами США с 2002 года, а сам Маск давно имеет доступ к секретной информации из-за имеющихся у его компаний контрактов и возможность общаться с занимающими высокие должности правительственными чиновниками. Уровень включенности предпринимателя в жизнь властей журналисты называют «беспрецедентным».

The Wall Street Journal отмечает, что во время избирательной кампании Дональда Трампа Маск создал объединение America PAC, оно занималось финансовой поддержкой переизбрания Трампа на должность президента США. Сотрудники America PAC, как следует из текста материала, также опасались обширной сети иностранных контактов Маска и были вынуждены провести внутреннюю проверку, чтобы не допустить их к работе объединения.

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Маск, как замечают журналисты, использовал свой статус богатейшего человека мира и имеющиеся бизнесы для того, чтобы завести прямые контакты с лидерами разных стран, некоторые из его способов установления таких связей названы в материале «вызывающими удивление». К таким The Wall Street Journal относит контакты Маска и Владимира Путина.