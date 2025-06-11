Starbucks объявил об открытой «вакансии мечты»

Сеть кофеен Starbucks объявила о поиске двух человек на «вакансию мечты». Им предстоит путешествовать по разным странам и снимать тиктоки про кофе. В условиях вакансии сказано, что за работу компания будет платить от 80 тысяч до 136 тысяч долларов в год, при этом от соискателей не требуют высшего образования и многолетнего опыта, обратил внимание Fortune.

Издание называет вакансию «идеальным вариантов» для молодых работников, в первую очередь для зумеров, которые хотели бы иметь финансовую стабильность и ценят гибкий график.

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«В течение одного года вы будете путешествовать по миру — Милан, Токио, Колумбия, Дубай, Коста-Рика и другие места, — запечатлевая атмосферу, культуру и людей, которые стоят за каждым событием в Starbucks. В чем заключается ваша миссия? Помочь нам показать всему миру, почему кофе Starbucks отличается от других», — говорится в описании вакансии.

Всего соискателям обещают посещение 10–15 точек Starbucks. К заявке просят также приложить видео в тиктоке с хэштегом #StarbucksGlobalCoffeeCreator — это обязательное требование. Среди других требований к кандидатам — быть резидентом США старше 18 лет с аттестатом о среднем образовании или его эквивалентом, иметь действующий паспорт и документы, позволяющие путешествовать по миру с августа этого года, готовность работать в разных климатических условиях и соблюдать санитарные нормы, в том числе ставить необходимые прививки.

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При этом Starbucks обещает соискателям ряд льгот, в частности доступ ко медицинскому страхованию и покрытие расходов на обучение. Форма заявки будет открыта до 14 июня этого года, формат работы — полностью удаленный.

