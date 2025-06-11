EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Starbucks объявил об открытой «вакансии мечты»

2 минуты чтения 18:20

Сеть кофеен Starbucks объявила о поиске двух человек на «вакансию мечты». Им предстоит путешествовать по разным странам и снимать тиктоки про кофе. В условиях вакансии сказано, что за работу компания будет платить от 80 тысяч до 136 тысяч долларов в год, при этом от соискателей не требуют высшего образования и многолетнего опыта, обратил внимание Fortune.

Издание называет вакансию «идеальным вариантов» для молодых работников, в первую очередь для зумеров, которые хотели бы иметь финансовую стабильность и ценят гибкий график. 

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
Общество4 минуты чтения

«В течение одного года вы будете путешествовать по миру — Милан, Токио, Колумбия, Дубай, Коста-Рика и другие места, — запечатлевая атмосферу, культуру и людей, которые стоят за каждым событием в Starbucks. В чем заключается ваша миссия? Помочь нам показать всему миру, почему кофе Starbucks отличается от других», — говорится в описании вакансии.

Всего соискателям обещают посещение 10–15 точек Starbucks. К заявке просят также приложить видео в тиктоке с хэштегом #StarbucksGlobalCoffeeCreator — это обязательное требование. Среди других требований к кандидатам — быть резидентом США старше 18 лет с аттестатом о среднем образовании или его эквивалентом, иметь действующий паспорт и документы, позволяющие путешествовать по миру с августа этого года, готовность работать в разных климатических условиях и соблюдать санитарные нормы, в том числе ставить необходимые прививки.

Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Брат угрожает мне даже за обычные фото из спортзала, а мама блокирует. Мне очень тяжело от этого
Общество8 минут чтения

При этом Starbucks обещает соискателям ряд льгот, в частности доступ ко медицинскому страхованию и покрытие расходов на обучение. Форма заявки будет открыта до 14 июня этого года, формат работы — полностью удаленный.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Архитектор операции «Паутина»
Политика
Архитектор операции «Паутина»
Кто такой Василий Малюк — глава СБУ, взорвавший аэродромы в тылу России
00:01 12 июня
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Общество
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
17:01
Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Общество
Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Брат угрожает мне даже за обычные фото из спортзала, а мама блокирует. Мне очень тяжело от этого
00:01
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Мир
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Его поднимали три недели с помощью воздушных шаров. Теперь КНДР ждет помощи России
17:00 10 июня
Почему власть терпит Z-блогеров
Политика
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
00:01 10 июня
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Общество
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
00:01 9 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования