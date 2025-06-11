Переживший рак пенсионер три раза за год сорвал джекпот в лотереях

Пенсионер из канадского города Летбридж Дэвид Серкин, ранее справившийся с онкологическим заболеванием, сумел три раза за 12 месяцев сорвать джекпот в лотереях, сумма его выигрыша составила два с половиной миллиона долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее мужчина выигрывал джекпот в размере 250 тысяч долларов, это произошло более десяти лет назад. Он рассказал, что покупает лотерейные билеты с 1982 года, потому что любит ритуал покупки и проверки билетов. «Я пережил рак и вышел на пенсию, так что я просто благодарен за все это», — сказал Серкин.

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Он также рассказал, что друзья в ответ на новость об очередной победе сказали ему: «Опять?» Журналисты отмечают, что он выиграл 500 тысяч долларов 20 августа, миллион долларов 16 ноября, столько же он получил по итогам лотереи 3 мая. Его шанс на выигрыш джекпота в первой из этих лотерей составлял 1 к 33,3 миллиона, отмечает The Guardian.

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Серкин отметил, что осведомлен о низких шансах выигрыша джекпота, и не считает, что ему удастся повторить свой успех еще раз. Однако он все равно продолжит покупать билеты, потому что ему это нравится. Он рассказал, что потратил часть своего выигрыша на организацию отдыха с женой — пара посетила Гавайи, а сейчас готовится к поездке Ньюфаундленд.

Ранее американские СМИ рассказали историю жителя штата города Лексингтон в штате Кентукки, который почти 10 лет использовал одну и ту же комбинацию чисел на лотерейных билетах и выиграл приз — теперь ему будут выплачивать 25 тысяч долларов ежегодно в течение как минимум 20 лет. Мужчина планирует использовать деньги для погашения долгов и завершения работ по дому.