Мужчина 9 лет использовал один и тот же набор чисел в лотерее и выиграл

Житель города Лексингтон в штате Кентукки девять лет и семь месяцев использовал одну и ту же комбинацию чисел в местной лотерее и выиграл приз в 25 тысяч долларов, которые будут выплачиваться ежегодно. Об этом сообщает местная газета Lexington Herald-Leader.

Как пишет издание, мужчина купил билет лотереи Lucky For Life, номера на котором — 7, 10, 17, 24 и 26 — полностью совпали с призовым набором чисел.

Гленн постоянно покупал билеты лотереи с момента ее запуска в марте 2015 года. По его словам, каждый раз выбранные им числа были годовщинами и номерами футболок, связанными с его любимыми игроками Главной лиги бейсбола. Имена игроков издание не называет.

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«Я просто ждал своей мечты», — рассказал мужчина. Lexington Herald-Leader отмечает, что Гленн мог бы выиграть главный приз, если бы он правильно выбрал номер Lucky Ball. Призовое число было 13, а Гленн выбрал 12.

Издание пишет, что недавно мужчина пришел в офис лотереи, чтобы забрать свой приз. Ему будут выплачивать по 25 тысяч долларов ежегодно на протяжении как минимум 20 лет. Гленн сообщил организаторам лотереи, что планирует использовать деньги для погашения долгов и завершения работ по дому.

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«Это было благословение. Последние шесть месяцев я испытывал стресс. Сто тысяч долларов помогут мне встать на ноги. Это хорошая перезагрузка», — добавил мужчина.

Кроме того, Lexington Herald-Leader пишет, что заправочная станция ВР, где Гленн приобрел лотерейный билет, получила за его продажу бонус в пять тысяч долларов.

Согласно правилам игры, вероятность получить главный приз, составляет примерно один к 30,8 миллионам. Шанс выиграть 25 тысяч долларов равен один к 1,81 миллиону, а шанс выиграть самый маленький приз в размере четырех долларов — один к 32.