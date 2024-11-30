EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мужчина 9 лет использовал один и тот же набор чисел в лотерее и выиграл

16:57 30.11.2024

Житель города Лексингтон в штате Кентукки девять лет и семь месяцев использовал одну и ту же комбинацию чисел в местной лотерее и выиграл приз в 25 тысяч долларов, которые будут выплачиваться ежегодно. Об этом сообщает местная газета Lexington Herald-Leader.

Как пишет издание, мужчина купил билет лотереи Lucky For Life, номера на котором — 7, 10, 17, 24 и 26 — полностью совпали с призовым набором чисел. 

Гленн постоянно покупал билеты лотереи с момента ее запуска в марте 2015 года. По его словам, каждый раз выбранные им числа были годовщинами и номерами футболок, связанными с его любимыми игроками Главной лиги бейсбола. Имена игроков издание не называет.

Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
Общество8 минут чтения

«Я просто ждал своей мечты», — рассказал мужчина. Lexington Herald-Leader отмечает, что Гленн мог бы выиграть главный приз, если бы он правильно выбрал номер Lucky Ball. Призовое число было 13, а Гленн выбрал 12.

Издание пишет, что недавно мужчина пришел в офис лотереи, чтобы забрать свой приз. Ему будут выплачивать по 25 тысяч долларов ежегодно на протяжении как минимум 20 лет. Гленн сообщил организаторам лотереи, что планирует использовать деньги для погашения долгов и завершения работ по дому.

«Верните мальчиков домой»
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
Мир12 минут чтения

«Это было благословение. Последние шесть месяцев я испытывал стресс. Сто тысяч долларов помогут мне встать на ноги. Это хорошая перезагрузка», — добавил мужчина.

Кроме того, Lexington Herald-Leader пишет, что заправочная станция ВР, где Гленн приобрел лотерейный билет, получила за его продажу бонус в пять тысяч долларов.

Согласно правилам игры, вероятность получить главный приз, составляет примерно один к 30,8 миллионам. Шанс выиграть 25 тысяч долларов равен один к 1,81 миллиону, а шанс выиграть самый маленький приз в размере четырех долларов — один к 32.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Верните мой фрустайл с кактусом
Интернет и мемы
Верните мой фрустайл с кактусом
Что стало с едой и напитками из середины 2000-х, которые продавались в школьных буфетах и ларьках
10 минут чтения
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Общество
Я прожила с косоглазием почти 30 лет
Сделала две операции. Это было страшно, у меня даже шла кровь из глаз. Все закончилось идеально, а я стала лучше слушать себя
8 минут чтения
«Верните мальчиков домой»
Мир
«Верните мальчиков домой»
США проиграли войну во Вьетнаме. Она была непопулярной, а миллионы американцев требовали закончить ее гораздо раньше. Вот как это было
12 минут чтения
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Общество
Мы живем на 160 тысяч рублей в месяц
Это деньги моего мужа-инженера, а я — свободный художник. Пытаюсь начать дело с нуля и беспокоюсь о пенсии
8 минут чтения
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Мир
Мошенники продают женщинам «чудо-препарат» от бесплодия
Им искусственно раздувают живот и выдают это за беременность. После «родов» с галлюциногенами им дают чужого ребенка
4 минуты чтения
Просто чилловый парень
Интернет и мемы
Просто чилловый парень
В соцсетях расходится новый мем. Пользователи хотят быть такими же умиротворенными, как нарисованная собака в джинсах с подворотами
7 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.