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Мир

Стартап предложил делать рифы из человеческого праха

2 минуты чтения 22:49 | Обновлено: 22:52

Британский стартап Resting Reef предложил вместо традиционных способов захоронения людей делать искусственные рифы с использованием человеческого праха. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, традиционные похороны и кремация приводят к большим выбросам углекислого газа, а также использованию миллионов тонн бетона и тысяч тонн стали. При этом Resting Reef использует технологию аквамации — щелочного процесса кремации, который соединяет прах животных или людей с измельченными устричными раковинами и бетоном и создает материал, стимулирующий развитие морской среды.

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После этого состав отправляют в 3D-принтер, который формирует рифы разной высоты, текстуры и с разной длиной тоннелей. Далее рифы закрепляют на морском дне на глубине около 10 метров, где они должны восстанавливать морское биоразнообразие, фильтровать воду и предотвращать эрозию берегов. 

«Кладбища должны быть местами, которые воссоединяют нас с природой и напоминают нам о том, что мы являемся частью большой экосистемы», — рассказала соучредитель компании Аура Перес, которая познакомилась со своим партнером по бизнесу Луизой Скаджем, когда они получали степень магистра в Королевском колледже искусств и Имперском колледже Лондона.

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The Guardian отмечает, что у стартапа уже есть опыт переработки праха животных в рифы. Этим компания начала заниматься в прошлом году на Бали, однако тогда стартап не занимался переработкой человеческого праха. При этом проект привлек всеобщее внимание: было установлено в общей сложности 24 рифа, которые привлекли 59 видов рыб и увеличили биоразнообразие в 12 раз по сравнению с другими морскими районами.

«Пришло время для перемен в индустрии смерти: мы хотим переключить ее внимание со смерти на жизнь и возобновить рост», — отметила Перес.

Сейчас Resting Reefs надеется получить лицензию в Великобритании к 2026 году и установить первый риф через 6–12 месяцев. Начальная стоимость таких мемориалов составляет 3900 фунтов стерлингов, пишет The Guardian.

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