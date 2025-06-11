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Интернет и мемы

Актерам сериала про Гарри Поттера предрекли давление и хейт в соцсетях

3 минуты чтения 21:07

Британская газета The Guardian опубликовала колонку Стюарта Херитеджа, автора статей о кино, телевидении и музыке, в которой он рассказал о давлении и хейте, с которым столкнулись актеры сериала про Гарри Поттера после того, как их утвердили на роли. Херитедж считает, что оно продолжится в будущем.

Так, Херитедж пишет, что после того, как НВО утвердила Джона Литгоу на роль профессора Дамблдора, его друг прислал актеру ссылку на статью под названием «Открытое письмо Джону Литгоу: Пожалуйста, оставьте Гарри Поттера». 

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В статье говорится о поддержке Литгоу ЛГБТ-сообщества, в том числе автор напоминает о том, что актер сыграл гея в фильме «Любовь — странная штука», а в 1982 году был номинирован на «Оскар» за роль трансгендерного персонажа в фильме «Мир по Гарпу». Далее автор утверждает, что эти факты из биографии Литгоу противоречат высказываниям Джоан Роулинг, которую обвиняли в трансфобии.

Кроме того, когда Ника Фроста утвердили на роль Хагрида, ему пришлось отключить комментарии в своем аккаунте в инстаграме, поскольку борцы за права трансгендерных персон обвинили его в сотрудничестве с Роулинг. «Она имеет право на свое мнение, а я имею право на свое, они просто не совпадают ни в каком смысле, форме или виде», — заявил позже Фрост в интервью.

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Также Паапа Эссьеду, который сыграет Северуса Снейпа, подписал открытое письмо в поддержку прав трансгендеров. Вместе с ним его подписали Белла Рэмси из сериала «Одни из нас», Фэй Марсей из сериала «Переходный возраст», Харрис Дикинсон из «Плохой девочки» и Джо Элвин из «Бруталиста» и «Видов доброты».

Херитедж утверждает, что сейчас, соглашаясь на работу в сериале про Гарри Поттера, актеры, даже не желая этого, делают «политическое заявление». Журналист пишет, что Кэтрин Паркинсон, известная по комедии «Компьютерщики» и утвержденная на роль Молли Уизли, подверглась особенно сильным нападкам, поскольку ее позиция совпадает с мнением Роулинг относительно гендерной идентичности.

По мнению Херитеджа, сериал будет выходить в течение ближайших 10 лет, и все это время актеры будут под пристальным вниманием. Им, как пишет журналист, придется обозначать свое мнение каждый раз заново, причем вне зависимости от того, согласны они с Роулинг или нет.

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