После предполагаемого изнасилования девочки-подростка в Британии начались протесты

В Британии в североирландском городе Баллимина начались протесты после предполагаемой попытки принудить к оральному сексу девочку-подростка, которую совершили двое 14-летних юношей. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел 7 июня, полиция объявила о выдвижении обвинений на следующий день. Журналисты отмечают, что изначально жители города вышли на мирные протесты к месту предполагаемого преступления, однако затем они переросли в общественные беспорядки. Депутат от местного округа считает, что выступление людей связано со «значительными демографическими изменениями из-за беспрепятственной иммиграции» в этом районе.

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Ранее журналисты сообщали, что обвиняемые в попытке совершения сексуализированного насилия подростки общались с судом через переводчика на румынском языке. Их срок нахождения под стражей на данный момент оканчивается 2 июля, в эту дату должно состояться новое заседание суда.

Акция протеста началась 9 июня, на нее вышли несколько сотен местных жителей, среди которых, как сообщает Би-би-си, были и дети. Мирный марш позже перерос в общественные беспорядки, во время которых жители бросали в полицию камни и другие предметы, а также поджигали дома.

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Представитель Баллимины в парламенте и местный активист осудили действия протестующих и назвали насилие нежелательным, удручающим и неоправданным. Полицейские заявили о повреждении имущества, а также о том, что протестующие бросили в правоохранителей несколько метательных снарядов. Жителей города призвали избегать посещения улиц, являющихся центрами беспорядков, и помочь восстановить правопорядок в населенном пункте.

Ранее СМИ сообщали о протестах, вспыхнувших в индийском штате Бихар, после того, как родственники 10-летней жертвы изнасилования заявили о задержках в оказании ей медицинской помощи. Девочка умерла, а оппозиционные политические силы провели акции протеста, требуя от властей принять меры против персонала больницы, который, по их мнению, не оказал экстренную помощь в разумные сроки.