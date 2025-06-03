Гибель 10-летней жертвы изнасилования из-за вероятной задержки медпомощи привела к протестам в Индии

Гибель 10-летней девочки, имя которой не называется, в восточном штате Бихар в Индии вызвала возмущение и привела к акциям протеста в стране. Дядя девочки утверждает, что к ухудшению состояния ребенка привела задержка в оказании медицинской помощи, сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, девочка пропала 26 мая, когда играла возле дома. Предположительно ее изнасиловал мужчина, живущий неподалеку от ее тети в городе Музаффарпур. Члены семьи девочки нашли ее лежащей возле дороги. Полицейские сообщили, что на теле ребенка обнаружили несколько ножевых ранений. Полиция также заявила о задержании подозреваемого и начале расследования.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата Общество 13 минут чтения

По данным Би-би-си, девочку сначала доставили в местную больницу, затем в больницу Шри Кришны (SKMCH) в 85 километрах от Патны, административного центра штата Бихар, а после — в больницу Патны (PMCH) поскольку ей требовалась операция на трахее. Представитель SKMCH рассказал, что состояние девочки стабилизировалось, несмотря на раны на груди.

В больнице Патны, как утверждает дядя девочки, им пришлось столкнуться с задержками. «[Сотрудники больницы] заставили нас бегать по четыре часа из одного отделения больницы в другое», — заявил дядя ребенка. В итоге девочку перевели в интенсивную терапию в гинекологическом отделении.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании Общество 8 минут чтения

При этом в самой больнице отрицают факт задержек. По словам ее представителей, девочку привезли на машине Advance Life Support, которая оснащена всем необходимым для проведения интенсивной терапии. Обвинения в задержке они назвали «беспочвенными».

Случившееся стало предметом обсуждения в соцсетях после того, как там завирусился ролик, в котором представители оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» спорили с персоналом больницы, требуя госпитализации ребенка. Лидер партии Рахул Ганди назвал гибель девочки «крайне позорной» и потребовал принять меры в отношении сотрудников, совершивших халатность. После смерти ребенка оппозиционные партии штата провели несколько акций протеста.