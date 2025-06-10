В России появился новый долларовый миллиардер

Состояние основателя фармацевтической компании «Промомед» Петра Белого превысило отметку в миллиард долларов. Бизнесмену принадлежит контрольный пакет акций стоимостью почти 79 миллиардов рублей, пишет Forbes.

«Промомед» сегодня выпускает более 350 препаратов самого разного спектра. Но более 60% выручки приходится на долю лекарств от эндокринологических и онкологических заболеваний. Как уточняет РБК, в прошлом году компания получила всего 38 регистрационных удостоверений. Из них 18 — на противоопухолевые препараты и четыре – на лечение эндокринологических заболеваний. Выручка «Промомеда» по итогам года выросла на 35% и почти достигла 21,5 миллиарда рублей. Через семь лет фармацевтическая компания рассчитывает увеличить продажи в 10 раз — до 240 миллиардов рублей.

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Белый создал компанию в 2005 году. В 2015 «Промомед» выкупил завод «Биохимик» в Саранске, ставший основной производственной площадкой. С 2016 года у компании также есть собственная биотехнологическая лаборатория. По утверждению самого фармпроизводителя, за последние годы «Промомед» провел больше всех медицинских исследований на российском рынке. В 2021 году Петр Белый получил от Путина орден Пирогова за заслуги в области производства препаратов, включая разработку противовирусного лекарства «Арепливир», который стал одним из первых отечественных средств для лечения COVID-19.

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Помимо Петра Белого, в списке российских бизнесменов, заработавших более миллиарда долларов в фармацевтической отрасли, еще несколько человек: совладельцы холдинга «Огмент Инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков, основатели компаний «Р-Фарм» Алексей Репик и «Фармасинтез» Викрам Пуния, а также владельцы фармацевтических дистрибьюторов: группы «Протек» — Вадим Якунин и компании ФК «Пульс» — Эдуард Нетылько.

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