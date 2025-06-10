Домашнее насилие может повлиять на здоровье мозга пострадавшей на всю жизнь

Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, чаще имеют черепно-мозговую травму, а также у них более высокий риск ментальных расстройств. При этом вероятность возникновения расстройств остается высокой в течение десятилетий после пережитого насилия, обнаружили исследователи Университета Глазго.

Исследователи рассмотрели данные о здоровье 632 женщин в возрасте от 40 до 59 лет, из которых 90 (14%) сообщили о домашнем насилии, в том числе физическом. Ученые выяснили, что у переживших домашнее насилие участниц чаще возникают депрессия, тревожность, расстройства сна и посттравматическое стрессовое расстройство.

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В среднем насилие в отношении женщин из выборки прекратилось за 27 лет до исследования. Несмотря на это, риск возникновения психических расстройств у них оставался более высоким, чем у участниц, не сообщивших о насилии со стороны партнера.

«Учитывая глобальную распространенность насилия со стороны интимного партнера, особенно среди женщин, эти результаты подчеркивают настоятельную необходимость дальнейших исследований в этой области», — заявили авторы исследования. Также они отметили, что важно больше рассказывать политикам и медицинским работникам, что насилие со стороны партнера влияет на здоровье пострадавших женщин на протяжении всей их жизни.

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Согласно докладу центра «Насилию.нет», в России почти четверть тяжких телесных повреждений наносятся в семьях. По мнению авторов доклада, статистика МВД о домашнем насилии сильно занижена: в 2021 году силовики сообщили о 53,6 тысячах случаев физического насилия со стороны близкого без смертельного исхода. При этом данные соцопросов говорят о том, что физическому партнерскому насилию в 2021 году подверглись от 3,8% до 4,9% взрослого населения, то есть от 4,4 млн до 5,7 млн человек.