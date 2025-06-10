Клуб «скучных людей» разросся до почти двух миллионов членов

Объединение «скучных людей», имеющее ячейки в нескольких странах мира, разрослось до почти двух миллионов членов, столько подписано на страницу Dull Men’s Club на Facebook. У клуба есть собственный календарь, регулярно вручаемые награды и организация-подражатель, на которую подписались 1,7 миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.

Клуб появился в начале 1980-х, когда житель Нью-Йорка решил основать шуточное объединение для желающих участвовать в «дурацких и скучных» мероприятиях. На первой встрече участники арендовали туристический автобус, но вместо поездки начали рассматривать его и попросили водителя рассказать об устройстве давления в шинах и включить дворники.

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Основатель клуба Гровер Клик рассказал журналистам, что создал сайт сообщества после переезда в Великобританию в 1996 году. На нем запрещены темы политики и религии, а также ругательства. Сам Клик неодобрительно относится к восклицательным знакам, поскольку они «слишком возбуждают».

The Guardian отмечает, что члены клуба могут неделями вежливо дебатировать о туалетной бумаге, оценивать скорость работы стеклоочистителей или фотографировать почтовые ящики и делиться этим друг с другом.

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Журналисты отмечают, что члены клуба считают одной из целью существования объединения возвращение внимания к обычным вещам и явлениям, которые люди постоянно встречают в жизни. Поэтому участники делятся друг с другом необычными хобби, недолюбливают токсичные интернет-тренды. Их вежливое, но наполненное тонким и саркастичным юмором общение The Guardian называет «мягким противоядием» против современных инфлюенсеров.

В клубе нет четкой планки «интересности», при достижении которой человеку откажут в приеме. Однако в сообществе ждут и самых скучных людей, об увлечениях которых не захотят слушать другие.