EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Клуб «скучных людей» разросся до почти двух миллионов членов

2 минуты чтения 16:52

Объединение «скучных людей», имеющее ячейки в нескольких странах мира, разрослось до почти двух миллионов членов, столько подписано на страницу Dull Men’s Club на Facebook. У клуба есть собственный календарь, регулярно вручаемые награды и организация-подражатель, на которую подписались 1,7 миллиона человек. Об этом сообщает The Guardian.

Клуб появился в начале 1980-х, когда житель Нью-Йорка решил основать шуточное объединение для желающих участвовать в «дурацких и скучных» мероприятиях. На первой встрече участники арендовали туристический автобус, но вместо поездки начали рассматривать его и попросили водителя рассказать об устройстве давления в шинах и включить дворники.

Как правильно пить
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
Общество7 минут чтения

Основатель клуба Гровер Клик рассказал журналистам, что создал сайт сообщества после переезда в Великобританию в 1996 году. На нем запрещены темы политики и религии, а также ругательства. Сам Клик неодобрительно относится к восклицательным знакам, поскольку они «слишком возбуждают».

The Guardian отмечает, что члены клуба могут неделями вежливо дебатировать о туалетной бумаге, оценивать скорость работы стеклоочистителей или фотографировать почтовые ящики и делиться этим друг с другом.

Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
Общество7 минут чтения

Журналисты отмечают, что члены клуба считают одной из целью существования объединения возвращение внимания к обычным вещам и явлениям, которые люди постоянно встречают в жизни. Поэтому участники делятся друг с другом необычными хобби, недолюбливают токсичные интернет-тренды. Их вежливое, но наполненное тонким и саркастичным юмором общение The Guardian называет «мягким противоядием» против современных инфлюенсеров.

В клубе нет четкой планки «интересности», при достижении которой человеку откажут в приеме. Однако в сообществе ждут и самых скучных людей, об увлечениях которых не захотят слушать другие.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Общество
Моя дагестанская семья травит меня из-за блога
Брат угрожает мне даже за обычные фото из спортзала, а мама блокирует. Мне очень тяжело от этого
00:01 11 июня
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Мир
Новейший военный корабль опрокинули на глазах Ким Чен Ына
Его поднимали три недели с помощью воздушных шаров. Теперь КНДР ждет помощи России
17:00
Почему власть терпит Z-блогеров
Политика
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
00:01
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Общество
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
00:01 9 июня
Странный запах
Криминал
Странный запах
Мать подростка пропала перед Рождеством. Следы нашли только через 12 лет, хотя все это время тело было совсем рядом
17:00 8 июня
Как правильно пить
Общество
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
00:01 8 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования