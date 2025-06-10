Китайскую ученую из Уханя арестовали за контрабанду биологических материалов в США

Американские власти арестовали Чэнсюань Хань — аспирантку расположенного в китайском Ухане Колледжа естественных наук и технологий при Университете науки и технологий Хуачжун (HUST). Как передает The New York Post, ее обвинили в попытке переправить в США чашки Петри с биоматериалом.

Так, по данным властей, в 2024 и 2025 годах Хань отправила в США четыре посылки, «содержавшие биологический материал, связанный с круглыми червями». Получателями посылок, как сообщается, были сотрудники лаборатории Мичиганского университета. Сама Хань утверждает, что в посылках не было биоматериалов, а отправляла она обычные пластиковые стаканчики, а не чашки Петри.

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В Федеральном бюро расследований (ФБР) США прокомментировали задержание, заявив, что «контрабанда биологических материалов» представляет «прямую угрозу общественной и национальной безопасности и подрывает целостность исследовательских институтов страны».

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Хань стала третьей гражданкой Китая, арестованной американскими властями за контрабанду биоматериалов в страну за последнее время. Так, в прошлом году в США арестовали сотрудницу лаборатории Мичиганского университета Юньцин Цзянь и ее партнера. Их обвинили в попытке ввезти в страну ​​биологический патоген — грибок Fusarium graminearum, вызывающий «фузариоз колоса» — заболевание пшеницы, ячменя, кукурузы и риса.

Позже обоим также предъявили обвинения в сговоре, даче ложных показаний и мошенничестве с визами. По данным ФБР, в научной литературе грибок классифицируется как «потенциальное оружие агротерроризма», и ежегодно наносит ущерб в миллиарды долларов. Бюро утверждает, что грибок вызывает рвоту, поражение печени и дефекты репродуктивной функции у людей и скота.