EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Китайскую ученую из Уханя арестовали за контрабанду биологических материалов в США

2 минуты чтения 10:03

Американские власти арестовали Чэнсюань Хань — аспирантку расположенного в китайском Ухане Колледжа естественных наук и технологий при Университете науки и технологий Хуачжун (HUST). Как передает The New York Post, ее обвинили в попытке переправить в США чашки Петри с биоматериалом.

Так, по данным властей, в 2024 и 2025 годах Хань отправила в США четыре посылки, «содержавшие биологический материал, связанный с круглыми червями». Получателями посылок, как сообщается, были сотрудники лаборатории Мичиганского университета. Сама Хань утверждает, что в посылках не было биоматериалов, а отправляла она обычные пластиковые стаканчики, а не чашки Петри.

Почему власть терпит Z-блогеров
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
Политика7 минут чтения

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США прокомментировали задержание, заявив, что «контрабанда биологических материалов» представляет «прямую угрозу общественной и национальной безопасности и подрывает целостность исследовательских институтов страны».

Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
Общество7 минут чтения

Хань стала третьей гражданкой Китая, арестованной американскими властями за контрабанду биоматериалов в страну за последнее время. Так, в прошлом году в США арестовали сотрудницу лаборатории Мичиганского университета Юньцин Цзянь и ее партнера. Их обвинили в попытке ввезти в страну ​​биологический патоген — грибок Fusarium graminearum, вызывающий «фузариоз колоса» — заболевание пшеницы, ячменя, кукурузы и риса.

Позже обоим также предъявили обвинения в сговоре, даче ложных показаний и мошенничестве с визами. По данным ФБР, в научной литературе грибок классифицируется как «потенциальное оружие агротерроризма», и ежегодно наносит ущерб в миллиарды долларов. Бюро утверждает, что грибок вызывает рвоту, поражение печени и дефекты репродуктивной функции у людей и скота. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Почему власть терпит Z-блогеров
Политика
Почему власть терпит Z-блогеров
Они каждый день «дискредитируют» армию и ругают начальство, но все еще на свободе. Как так выходит?
00:01
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Общество
Я открыла кофейню в Белграде и просчиталась
Любовь к делу здесь не работает, а сербская бюрократия добивает окончательно. Я не знаю, что теперь делать
00:01 9 июня
Странный запах
Криминал
Странный запах
Мать подростка пропала перед Рождеством. Следы нашли только через 12 лет, хотя все это время тело было совсем рядом
17:00 8 июня
Как правильно пить
Общество
Как правильно пить
Вино, водка или пиво? Как употреблять, чтобы избежать похмелья и снизить вред для здоровья
00:01 8 июня
Я работаю в «Реал Мадрид»
Мир
Я работаю в «Реал Мадрид»
Теперь я знаю, что нужно постсоветскому спорту, и хочу его менять. Ради этого я продала квартиру в Казахстане
00:01 7 июня
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Интернет и мемы
Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска
Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем
16:41 6 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования