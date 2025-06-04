Китайских ученых обвинили во ввозе «потенциального оружия агротерроризма» в США

Двое китайских исследователей, Юньцин Цзянь и Цзуньюн Лю, обвиняются в контрабанде биологического патогена — грибка Fusarium graminearum, вызывающего «фузариоз колоса» — заболевание пшеницы, ячменя, кукурузы и риса. Этот грибок исследователи планировали изучать в лаборатории Мичиганского университета, сообщают The Guardian и СNN.

Помимо контрабанды, согласно заявлению прокуратуры США по восточному округу Мичигана, ученых обвинили в сговоре, даче ложных показаний и мошенничестве с визами. По данным ФБР, в научной литературе грибок классифицируется как «потенциальное оружие агротерроризма», и ежегодно наносит ущерб в миллиарды долларов. Бюро утверждает, что грибок вызывает рвоту, поражение печени и дефекты репродуктивной функции у людей и скота.

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Лю, научный сотрудник Чжэцзянского университета в Китае, пытался ввезти несколько образцов грибка во время поездки по туристической визе в июле 2024 года и не обращался за разрешением, утверждают в прокуратуре. Сначала он утверждал, что не знал об образцах, но позже сказал, что планировал использовать материал для исследований. Лю не пустили в США, когда он прилетел в аэропорт Детройта.

Цзянь, его девушка, находящаяся в заключении в ожидании слушания по ее освобождению под залог, является научным сотрудником в Лаборатории молекулярного взаимодействия растений и микробов в Мичиганском университете, а ранее работала в университете в Техасе. Американские власти выяснили, что во время работы Цзянь в двух университетах китайское правительство финансировало ее исследование Fusarium graminearum в Чжэцзянском университете.

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Кроме того, в телефоне Лю нашли научную статью под названием «Война с патогенами растений в условиях меняющегося климата». Прокурор США Джером Горгон-младший назвал контрабанду грибка в США проблемой «национальной безопасности» и подчеркнул членство Цзянь в Коммунистической партии Китая. По его словам, ученые «намеревались использовать лабораторию Мичиганского университета для реализации своего плана».

The Guardian отмечает, что на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио на пообещал «решительно отменить визы» для китайских студентов. Пекин осудил этот шаг, который является частью более масштабных мер по подавлению иммиграции со стороны администрации Дональда Трампа, как «необоснованный» и «дискриминационный».