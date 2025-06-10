Цветение ядовитых водорослей оказалось способно убивать слонов

Из-за продолжающегося глобального потепления на планете увеличивается количество водорослей в водоемах, что способно изменить функционирование целых экосистем. Об этом со ссылкой на результаты научных работ сообщает The Guardian.

Изменение природных условий приводит к цветению водорослей. Некоторые из них образуют настолько толстый слой, что блокируют солнечный свет, другие — выделяют опасные токсины. Из-за этого, как считают ученые, в 2020 году погибли несколько сотен слонов в дельте африканской реки Окаванго.

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The Guardian отмечает, что изначально ученые не могли объяснить внезапную смерть 350 слонов, которые начали бесцельно ходить кругами, а затем упали замертво. «Многие из них, очевидно, умерли относительно внезапно: они упали на грудину, что указывало на внезапную потерю мышечной функции или нервной емкости», — отметил директор группы National Park Rescue Ниалл Макканн. Исследователям удалось лишь исключить браконьерство, потому что бивни слонов остались на месте.

Спустя несколько лет ученые доказали, что причиной смерти слонов оказалась отравленная цветением водорослей вода. The Guardian отмечает, что токсины от этого процесса проникают даже в полярные воды. В процессе распространения водоросли меняют цвет рек, озер и океанов.

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Журналисты отметили, что за последние 40 лет почти две трети озер мира изменили свой цвет. По мере повышения температуры голубые озера могут стать мутно-зелеными или коричневыми. Зеленеют и мировые океаны. Рост водорослей усиливается из-за используемых людьми удобрений — азота и фосфатов — они смываются с полей и попадают в водоемы.

Исследователи окружающей среды отмечают, что ситуация ухудшится, если глобальное потепление не замедлится. Они сообщили, что в водах возникают «мертвые» зоны из-за того, что теплеющая вода удерживает в себе меньше кислорода из-за снижения показателей растворения газов.