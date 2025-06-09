Запрет на выгул собак ввели в Иране

В Иране власти по меньшей мере 18 городов ввели запрет на выгул собак. При этом он коснулся не только пеших прогулок, но и перевозки этих домашних питомцев в личном транспорте. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание отмечает, что в столице страны — Тегеране — аналогичный запрет действует с 2019 года. Пришедшие власти в результате революции 1979 года исламисты считают собак «нечистыми» животными, а владение ими — одним из символов «западного влияния».

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В городе Илам, ставшем одним из тех, где ввели новый запрет, представитель властей пообещал, что против нарушителей «будут предприняты действия юридического характера».

В свою очередь, прокурор из западного города Хамедан Аббас Наджафи заявил, что «выгул собак представляет угрозу для общественного здоровья, спокойствия и комфорта».

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Иранские законы не содержат прямого запрета на владение собаками, однако за последние 15 лет был введен ряд законодательных норм, серьезно осложняющих жизнь собачникам. Так, в 2010 году иранское Министерство культуры и исламской ориентации запретило рекламу продуктов, предназначенных для владельцев домашних животных.

В 2014 году власти страны предприняли первую попытку запретить выгул собак. Так, в парламент страны был внесен законопроект, предусматривавший штрафы и даже публичную порку за появление в общественных парках с собаками. Однако тогда этот запрет так и не был принят.

В 2019 году власти Тегерана не только запретили выгул домашних собак, но и приняли положение, по которому силовики могут изымать автомобили, на которых перевозились собаки. Кроме того, тогда же в городе начались рейды в нелицензированные ветеринарные клиники.