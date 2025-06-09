В Германии задумались о возвращении обязательного призыва в армию

Правительство Германии разрабатывает законопроект, цель которого пополнить ряды вооруженных сил страны. Как пишет Politico, высокопоставленные соратники по правящей коалиции действующего канцлера страны Фридриха Мерца оценивают возможность возвращения к обязательному призыву на военную службу.

«Если окажется, что существенные потребности в личном составе для вооруженных сил, необходимые для обеспечения обороны и сдерживания в соответствии с новыми планами НАТО, не могут быть удовлетворены исключительно за счет добровольной модели, придется вводить обязательные элементы», — заявил член партии христианских демократов, входящей в правящую коалицию, Томас Эрндль на слушаниях в парламентском комитете по обороне.

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Тем не менее пока в тексте документа нет соответствующих положений. В то же время он предусматривает механизм регистрации молодых людей, которые проявляют интерес или имеют потенциал для военной службы. Предполагается, что эта процедура поможет побудить больше людей подписывать краткосрочные военные контракты на добровольной основе.

В то же время Эрндль отметил, что в тексте законопроекта военная служба названа «первоначально» добровольной. Издание отмечает, что, по мнению немецких консерваторов, эта формулировка оставляет возможность в будущем вернуться к обязательному призыву в армию.

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Между тем против возвращения военной службы по призыву выступил министр обороны Германии Борис Писториус. Он пояснил, что на данный момент Германия не способна обеспечивать и обучать большое количество срочников. «Эти возможности сначала нужно нарастить. До тех пор действует принцип добровольности», — заключил министр.

В 2011 году в Германии отменили обязательный призыв на военную службу, за счет которого формировались вооруженные силы страны. Как пишет Politico, на данный момент численность немецкой армии составляет чуть более 180 тысяч человек. При этом, по словам военных экспертов, для выполнения своих обязательств в рамках Североатлантического альянса стране требуется по меньшей мере 260 тысяч солдат.