Для ухода за пожилыми начнут использовать роботов

Власти Китая запустили пилотную программу, направленную на внедрение роботов в сферу ухода за пожилыми людьми. Соответствующее уведомление, призывающее поучаствовать в программе, выпустили Министерство промышленности и информатизации и Министерство гражданской администрации, сообщает South China Morning Post.

Программа «в первую очередь направлена ​​на улучшение качества жизни пожилых людей, снижение нагрузки по уходу на семьи, решение проблемы нехватки рабочей силы в общинах и учреждениях по уходу за пожилыми людьми, а также на улучшение общей инфраструктуры ухода за пожилыми людьми», говорится в уведомлении.

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В нем описаны три области ухода за пожилыми людьми: дома, в общинах и в учреждениях. Программа включает в себя помощь людям с инвалидностью или когнитивными нарушениями, эмоциональную поддержку, укрепление здоровья, создание «умных» домов и помощь в повседневной деятельности.

SCMP отмечает, что китайская программа появилась на фоне того, что все больше китайских компаний занимаются разработкой роботов-гуманоидов, которые можно использовать в быту. В течение трех лет компании, которые захотят присоединиться к проекту, должны будут провести испытания более 200 роботизированных систем в более чем 200 домохозяйствах или внедрить не менее 20 устройств в 20 общинах или учреждениях. Участникам также предлагается разработать отраслевые стандарты и системы оценки.

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По данным издания, сейчас Китай столкнулся с проблемой быстрого старения населения и нехватки рабочей силы. Кризис усугубляется исторической политикой страны «одна семья — один ребенок» и ростом продолжительности жизни. Так, в конце прошлого года число жителей Китая старше 60 лет превысило 300 миллионов человек, а к 2035 году количество пожилых людей может превысить 400 миллионов.