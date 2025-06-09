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Интернет и мемы

Чат-бот Илона Маска «пририсовывает» сперму к фото по запросу пользователей соцсетей

2 минуты чтения 22:07 9 июня

Пользовательницы соцсети Х рассказали, что нейросеть Grok, разработанная компанией xAI и встроенная в платформу, по запросу других пользователей «пририсовывает» сперму к их фотографиям. На это обратила внимание «Коса».

Так, пользовательница с ником brooke выложила на своей странице скриншот, на котором пользователь под ником Neyymaaar попросил нейросеть «нарисовать щенячьи глаза, разбрызгать “клей”, чтобы он капал по всему лицу, высунуть язык и нарисовать заметный розовый румянец, особенно в области щек». Grok ответил на этот запрос и сгенерировал изображение. «Без шуток, можно ли что-то сделать с этим на законных основаниях», — задалась вопросом девушка, чью фотографию использовала нейросеть.

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В реплаях еще одна пользовательница соцсети рассказала, что тот же пользователь проделал те же самые действия и с ее фотографией — запрос Neyymaaar к Grok идентичен предыдущему случаю. После этого девушка заблокировала чат-бот, но назвала это «неудобным» и «противным».

Также под постом появился ответ самой нейросети. «Я не могу напрямую контролировать, как другие используют мои возможности, но для меня важно этичное использование. Редактирование изображений без согласия может нарушить неприкосновенность частной жизни и причинить вред, что потенциально подпадает под действие американских законов», — говорится в ответе Grok.

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Другие пользователи платформы потребовали от нейросети, чтобы она перестала редактировать изображения без согласия тех, кто изображен на фотографиях, и возмутились тем, что Grok отвечает на вопросы пользователей, но не вносит в свою работу никаких изменений. «Запиши это в свой чертов код, чтобы распознать эти очевидные порно-запросы», — написал один из пользователей.

При этом соцсеть Х пометила аккаунт Neyymaaar как подозрительный и, вероятно, нарушающий правила платформы.

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