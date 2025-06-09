Ради доставки мебели Джеффу Безосу в Нью-Йорке перекрыли целую улицу

В Нью–Йорке закрыли участок Пятой авеню, чтобы доставить мебель в пентхаус основателя Amazon и владельца Blue Origin Джеффа Безоса. Видео, на котором с помощью крана в апартаменты миллиардера поднимают что-то крупногабаритное, появилось в соцсети TikTok, сообщает New York Post.

Джеффу Безосу, как сообщает издание, принадлежит пять апартаментов на верхних этажах здания общей стоимостью 119 миллионов долларов. Он выкупал их поочередно с 2019 по 2021 годы.

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На видео видно, что процесс подъема сопровождают несколько десятков рабочих, а вокруг все затянуто защитной лентой. Под роликом уже появились предположения, что за предмет мебели доставляли в пентхаус одного из самых богатых людей мира — например, рояль или джакузи.

«Доставка Amazon Prime для миллиардеров — по подписке», — пошутил один из пользователей TikTok. Другой отметил, что «все бы так делали, если бы имели 100 миллиардов долларов».

Пользователи также посчитали, что такой масштабный переезд с привлечением кранов может стоить больше 20000 долларов в день и требует специальных разрешений на перекрытие улиц.

В прошлом году Безос, по данным Bloomberg, купил уже третье по счету поместье на острове Индиан-Крик в Майами, известном более как «Бункер миллиардеров». За дом с шестью спальнями он отдал порядка 90 миллионов долларов. Первые два дома на острове обошлись ему в 79 и 68 миллионов долларов. Миллиардеру также принадлежит дом в Вашингтоне, поместье на острове Мауи (Гавайи) и особняк в Беверли-Хилз, который он приобрел за 165 миллионов долларов.

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По данным Forbes, состояние Джеффа Безоса оценивается примерно в 223 миллиарда долларов, отмечает New York Post.