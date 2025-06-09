Кабул может остаться без воды

Столица Афганистана — Кабул — может стать первым крупным городом в мире, оставшимся без источников воды. К 2030 году водоносные слои в почве под городом могут полностью иссякнуть, пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на отчет некоммерческой организации Mercy Corps.
В нем говорится, что за последнее десятилетие из-за быстрой урбанизации и изменения климата уровень грунтовых вод в Кабуле снизился на 30 метров. В результате на данный момент там пересохла по меньшей мере половина всех водоносных скважин, которые являются основным источником питьевой воды.
При этом авторы доклада подчеркивают, что уровень потребления воды горожанами значительно превышает скорость естественного пополнения ее запасов. Ситуация усугубляется тем, что до 80% грунтовых вод в Кабуле считаются небезопасными из-за высокого содержания сточных вод, соли и мышьяка.
Согласно прогнозу экспертов Mercy Corps, если текущая ситуация сохранится без изменений, то Кабул полностью лишится источников питьевой воды уже к 2030 году, что создаст угрозу жизни и здоровью семи миллионов его жителей.
«Необходимо приложить целенаправленные усилия, чтобы лучше документировать происходящее и привлечь международное внимание к необходимости решения кризиса», — заявил глава Mercy Corps Afghanistan Дейн Карри.
«Отсутствие воды означает, что люди покидают свои общины, поэтому если международное сообщество не будет удовлетворять потребности Афганистана в воде, это приведет лишь к еще большей миграции и еще большим трудностям для афганского народа», — добавил он.
Доступ к воде уже стал одной из острейших бытовых проблем для жителей Кабула. Так, по данным организации, у двух третей домохозяйств в городе есть долги за оплату воды, а часть из них тратит на нее до 30% своего дохода.