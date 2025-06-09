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Мир

Кабул может остаться без воды

2 минуты чтения 12:48

Столица Афганистана — Кабул — может стать первым крупным городом в мире, оставшимся без источников воды. К 2030 году водоносные слои в почве под городом могут полностью иссякнуть, пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на отчет некоммерческой организации Mercy Corps. 

В нем говорится, что за последнее десятилетие из-за быстрой урбанизации и изменения климата уровень грунтовых вод в Кабуле снизился на 30 метров. В результате на данный момент там пересохла по меньшей мере половина всех водоносных скважин, которые являются основным источником питьевой воды. 

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При этом авторы доклада подчеркивают, что уровень потребления воды горожанами значительно превышает скорость естественного пополнения ее запасов. Ситуация усугубляется тем, что до 80% грунтовых вод в Кабуле считаются небезопасными из-за высокого содержания сточных вод, соли и мышьяка.

Согласно прогнозу экспертов Mercy Corps, если текущая ситуация сохранится без изменений, то Кабул полностью лишится источников питьевой воды уже к 2030 году, что создаст угрозу жизни и здоровью семи миллионов его жителей.

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«Необходимо приложить целенаправленные усилия, чтобы лучше документировать происходящее и привлечь международное внимание к необходимости решения кризиса», — заявил глава Mercy Corps Afghanistan Дейн Карри. 

«Отсутствие воды означает, что люди покидают свои общины, поэтому если международное сообщество не будет удовлетворять потребности Афганистана в воде, это приведет лишь к еще большей миграции и еще большим трудностям для афганского народа», — добавил он. 

Доступ к воде уже стал одной из острейших бытовых проблем для жителей Кабула. Так, по данным организации, у двух третей домохозяйств в городе есть долги за оплату воды, а часть из них тратит на нее до 30% своего дохода.

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