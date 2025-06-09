Европейский город решил привлечь новых жителей с помощью бесплатного «пробного проживания»

Власти Айзенхюттенштадта, бывшего соцгорода в Восточной Германии, решили бороться с депопуляцией, предлагая всем желающим бесплатное двухнедельное проживание и знакомство с местными жителями, сообщает the Guardian.

По данным издания, акция под названием Probewohnen — «пробное проживание» — пройдёт с 6 по 20 сентября, а заявки принимаются до пятого июля. Участники на две недели получат меблированную квартиру в центре Айзенхюттенштадта. Им также дадут возможность пройти собеседования у потенциальных работодателей, принять участие в программе досуга, включая встречи с местными жителями в пабе и экскурсии по лесистым районам с каналами недалеко от польской границы. В муниципалитете Айзенхюттенштадта отмечают, что программа пользуется популярностью — подано уже порядка 500 заявок. Среди кандидатов есть, например, семья из США из семи человек. Однако больше всего шансов переехать в Айзенхюттенштадт на две недели у «немцев и европейцев» с подходящими документами, знанием языка и профессиональной квалификацией, уточняет издание.

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Как пишет The Guardian, до падения Берлинской стены население Айзенхюттенштадта составляло 53000 человек, рабочие места обеспечивал в основном сталелитейный завод, вокруг которого и был построен город. После объединения Германии завод приватизировали и сильно сократили штат — сейчас там заняты примерно 2500 сотрудников. Всего же в городе проживает порядка 24000 человек.

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«Красным флагом» для потенциальных жителей, по сообщениям The Guardian, может быть некоторое социальное напряжение в городе и рост популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая позиционирует себя как защитник «традиционных ценностей» и критикует политику федерального правительства, в том числе в вопросах миграции и внешней политики. На последних выборах в Айзенхюттенштадта AfD получила около 40 % голосов.

Тем не менее организатор акции Probewohnen надеются, что хотя бы часть участников впоследствие останется в Айзенхюттенштадтае надолго, и это поможет вдохнуть новую жизнь в город с непростой историей.