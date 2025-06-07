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Мир

Пользователи тиктока на Тайване чаще соглашаются с китайской пропагандой

2 минуты чтения 02:55

На Тайване более активные пользователи китайской соцсети TikTok чаще соглашаются с идеей о том, что объединение с Китаем неизбежно, а демократией стоит пожертвовать ради мира, сказано в исследовании тайваньской компании DoubleThink Lab, на которое обратила внимание газета The Guardian.

Опрос показал, что чем больше времени тайваньцы проводят в тиктоке, тем чаще они соглашаются с критикой внутренних проблем страны и возможным объединением с Китаем. При этом среди самых активных пользователей, проводящих в приложении более 14 часов в неделю, согласие с прокитайскими нарративами снижается.

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По мнению автора исследования Эрика Сю, активное использование тиктока «с большей вероятностью влияет на политические взгляды пользователей, делая их более антидемократичными и положительно настроенными по отношению к правительству КНР». Сю считает, что влияние испытывают даже люди, традиционно выступающие против Компартии Китая (КПК).

Согласно исследованию DoubleThink Lab, доля сторонников Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП), пользующихся тиктоком и готовых отказаться от демократической системы «ради мира по обе стороны пролива», составила 26,8%. Среди тайваньцев, не пользующихся этой соцсетью, доля сторонников этой идеи оказалась ниже на 10 процентных пунктов.

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С утверждением «ДПП ничем не отличается от КПК, и на Тайване отсутствует свобода слова» согласились 23,9% тайваньцев, пользующихся тиктоком, и лишь 9,3% — не пользующихся.

В марте газета The Washington Post со ссылкой на внутренний документ Минобороны США сообщила, что администрация Трампа считает своей главной военной задачей сдерживание Китая от захвата Тайваня, а основную ответственность за защиту Украины от российского вторжения хочет переложить на Европу.

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