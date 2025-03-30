СМИ: США не считают защиту Украины своей главной военной задачей

Глава Пентагона Пит Хегсет считает главной военной задачей США сдерживание Китая от захвата Тайваня, а основную ответственность за сдерживание России планирует переложить на Европу. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на внутренний документ Министерства обороны США.

Издание сообщает, что ознакомилось с Временным стратегическим руководством по национальной обороне, в котором большая часть разделов помечена грифом «секретно/иностранным гражданам не разрешено». По словам журналистов, подписанный Хегсетом документ был разослан по чиновникам Минобороны в середине марта.

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Согласно этому руководству, Пентагон планирует оказать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они начали тратить больше средств на оборону и стали основной сдерживающей силой против России, Ирана и Северной Кореи.

США намерены поддерживать Европу главным образом путем ядерного сдерживания России. При этом НАТО следует рассчитывать только на те американские силы, которые не будут нужны для защиты от угрозы со стороны Китая, указано в документе.

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Журналисты WSJ отмечают, что документ Хегсета отличается от Стратегии национальной обороны администрации Байдена на 2022 год. Прошлая программа подчеркивала, что взаимовыгодные союзы — это «величайшее глобальное стратегическое преимущество» США.

В документе Хегсет назвал Китай «единственной угрозой, на которую ориентируется министерство». «Отрицание свершившегося факта захвата Китаем Тайваня при одновременной защите территории США — единственный сценарий, на который ориентируется министерство», — цитируют военный план журналисты.