Политик, журналист и историк Владимир Кара-Мурза рассказал Politico, что российская оппозиция ведет непубличные переговоры с Украиной. По его словам, оппозиционеры «хотели бы вывести [переговоры] на самый высокий уровень». Издание отмечает, что Кара-Мурза, вероятно, имеет в виду президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время Politico пишет, что Киев настороженно относится к российскому оппозиционному движению, опасаясь, что оно по-прежнему придерживается имперских взглядов на Украину и войну, в том числе на аннексию Крыма в 2014 году.

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О переговорах с Украиной Кара-Мурза сообщил после выступления перед членами Европейского парламента в Брюсселе 5 июня. На нем также присутствовали Юлия Навальная и Илья Яшин, который заявил, что российская оппозиция не является врагом Украины и хочет сохранить ее независимость.

«На вопрос одного из депутатов, возможен ли наш разговор с Украиной, я напомнил мартовское заявление президента Зеленского о готовности к диалогу с российской оппозицией. Мы подтвердили, что также готовы к этому диалогу и предложили европейским политикам стать посредниками в его организации», — написал Яшин по итогам заседания Европарламента в своем телеграм-канале.

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Politico отмечает, что раскол между украинцами и российской оппозицией в основном обусловлен вопросом ответственности за войну. Многие в Украине считают россиян ответственными за агрессию России, в то время как оппозиционеры пытаются донести мысль о том, что война в Украине — это война Путина, а жители страны — такие же ее жертвы, как и украинцы.

Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза были освобождены в ходе прошлогоднего обмена политическими заключенными. В России Кара-Мурзу приговорили к 25 годам заключения за распространение «фейков» об армии, сотрудничество с нежелательной организацией и госизмену, Яшина — к восьми с половиной годам колонии по делу о «фейках». После освобождения политики призвали помогать выступающим против войны россиянам.