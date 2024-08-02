Освобожденные политзаключенные призвали помогать выступающим против войны россиянам

Политики Андрей Пивоваров, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, освобожденные из российских колоний в результате масштабного обмена, призвали помогать россиянам, выступающим против войны в Украине. Об этом они заявили на пресс-конференции в Германии.

«Пользуюсь возможностью, чтобы обратиться к мировому сообществу, к Западным странам, чтобы они повернулись к людям России, не к власти, а к людям и протянули им руку. Это может быть в мелочах, нужно ослабить давление на людей, чтобы дать возможность увидеть россиянам, что здесь не сплошные враги, как показывает телевизор, а такие же люди, которые помогают выжить и освободиться», — сказал Пивоваров.

Владимир Кара-Мурза отметил, что на данный момент в России много людей, которые выступают против войны в Украине. «Не верьте пропаганде. Я каждый день получал пачки писем со всей страны. Люди не боялись открыто писать, что они против войны, в тюремной переписке указывая свое имя, свой адрес. Не путайте путинский режим и Россию».

Политик заявил, что ни он, ни Яшин не подавали Путину прошение о помиловании. «Нашего согласия на обмен никто не спрашивал. Тем не менее мы сидим здесь», — подчеркнул политик. Он добавил, что в Германию бывшие политзаключенные въехали по внутренним российским паспортам.

Кроме того, Илья Яшин рассказал, что перед обменом его привезли в СИЗО Лефортово. Там он написал письменное заявление на имя начальника изолятора, в котором подчеркнул, что российская Конституция запрещает высылку российских граждан из страны без их согласия. Он добавил, что этот документ делает его высылку незаконной.

Яшин отметил, что первое его желание в Турции было взять билет до России. Один из конвоиров предупредил его, что там он будет арестован и «закончит свои дни как Навальный».

Также политик подчеркнул, что Путин продолжит «брать новых заложников». «Конечно, это мотивирует Путина умножать число политических заключенных. И я прекрасно это понимаю. Я думаю, что и канцлер Шольц это понимает, и критики, которые сегодня буквально разносят его в средствах массовой информации, тоже прекрасно это понимают. Но Путин все равно продолжал бы брать заложников. Потому что диктаторы всегда так делают. Диктаторы всегда берут заложников и публично их мучают, эксплуатируя чувство вины, гуманистические чувства тех своих оппонентов, лидеров других стран, которые ведут себя цивилизованно, которые ведут себя как люди», — сказал политик.

По словам Яшина, до последнего момента в списках на обмен числились Алексей Горинов и Даниэль Холодный.

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