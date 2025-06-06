Ученые рассказали о связи между финансовым положением и скоростью старения

Дети из бедных семей стареют быстрее, чем их сверстники из обеспеченных семей. Результаты исследования, опубликованного в авторитетном медицинском журнале журнале Lancet, разбирает The Guardian.

Ученые из Имперского колледжа Лондона проанализировали данные более тысячи детей в возрасте от шести до одиннадцати лет и обнаружили заметную разницу в длине теломер — элементов на концах хромосом, которые защищают клетки от повреждений и «склеивания» с другими хромосомами. Выяснилось, что у детей из бедных семей теломеры на пять процентов короче, чем у тех, кто растет в достатке.

Мое тело покрыто ранами, а пальцы срослись Все из-за редкого заболевания, которое почти не лечат в России. Но я продолжаю жить и не теряю надежду Общество 8 минут чтения

Как поясняет The Guardian, теломеры играют важную роль в старении клеток. С возрастом у каждого человека теломеры становятся короче. По оценкам ученых, сокращение на пять процентов эквивалентно примерно 10 годам клеточного старения.

Еще одно одно открытие связано с уровнем кортизола (гормона стресса) в моче. У детей из состоятельных семей этот показатель ниже на 15-23%. Все это в совокупности указывает на то, что бедность и сопровождающий её стресс могут ускорять биологическое старение уже в раннем возрасте, резюмирует издание.

«Наши выводы демонстрируют четкую связь между уровнем достатка семьи и маркером клеточного старения, при этом возможные последствия начинают формироваться уже в первые десять лет жизни ребенка, — пояснил старший автор исследования, профессор Оливер Робинсон. — Наша работа показывает, что происхождение из небогатой семьи вызывает дополнительный биологический износ организма. Для таких детей это может быть эквивалентом примерно 10 лет биологического старения по сравнению с детьми из обеспеченных семей».

Соавтор научной работы Кендал Марстон также напомнила, что есть подтвержденные данные о влиянии хронического стресса на скорость износа организма — это доказывают исследования на животных. Она предположила, что дети из семей со скромным достатком подвергаются большему стрессу — например, «им приходится делить спальню с другими членами семьи или у них нет необходимых ресурсов для учебы».

Американцы высмеяли ссору Трампа и Маска Миллиардер призывает к импичменту, а президент угрожает оставить компании бизнесмена без денег. Теперь это мем Интернет и мемы 14 минут чтения

Финансовое положение семей, как следует из статьи The Guardian, оценивалось по нескольких показателям: количество автомобилей в семье, наличие у ребенка собственной комнаты и компьютера, частота поездок за границу и так далее.

Участников исследования поделили на группы с высоким, средним и низким уровнем достатка. Затем у них взяли образцы крови для измерения средней длины теломер, а уровень кортизола определяли по анализу мочи.

Авторы исследования призвали к системным мерам поддержки детей из уязвимых семей, чтобы сократить неравенство в состоянии здоровья, которое начинает формироваться уже в раннем детстве.