Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя

Через 16 лет после окончания «Поттерианы» Том Фелтон объявил о возвращении к роли Драко Малфоя в бродвейской постановке «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Сообщение о присоединении Фелтона к актерской команде также появилось в официальном аккаунте спектакля в инстаграме.

37-летний Фелтон дебютирует на сцене Бродвея уже в ноябре этого года, запланировано всего 19 спектаклей. Фелтон станет первым актером из оригинального состава франшизы, который исполнит роль в театральной версии «Проклятого дитя».

«Ущипните меня, я не верю в происходящее — вот так я сейчас себя ощущаю, – поделился эмоциями актер в эфире телешоу Today на NBC. — Мне все кажется, что это сон. Я отпустил этого персонажа 16 лет назад, и теперь мне выпал шанс вернуться к нему — но уже в новой роли, как отцу, в другой главе его жизни. Встретиться с взрослым Драко — невероятно волнительно».

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Сюжет спектакля разворачивается через 19 лет после событий «Даров смерти». В центре внимания — дети Гарри, Рона, Гермионы и Драко. Гарри Поттеру и Драко Малфою, несмотря на историю вражду, приходится сотрудничать, чтобы спасти своих детей и восстановить порядок.

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В этом году также начнутся съемки нового сериала по «Гарри Поттеру» для канала HBO и стримингового сервиса Max. Всего создатели планируют снять семь сезонов. Компания Warner Bros. Discovery уже раскрыла имена утвержденных на главные роли актеров. Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафин, Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон, а Рона Уизли — Аластар Стаут. О том, кто сыграет Драко Малфоя в новом проекте, официальной информации пока нет, но в фанатской среде обсуждается кандидатура Декстера Сола Анселла.