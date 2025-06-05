Ученые рассказали о новых неожиданных способностях какаду

Австралийские какаду научились включать городские питьевые фонтанчики, предназначенные для людей, и выстраиваться в очередь за своей порцией воды. В целом у попугаев, проживающих в городах, интеллект выше, чем у их диких сородичей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters, сообщает CNN.



Орнитологи наблюдали за птицами в районе Doonside, установив камеры на 10 фонтанчиках. Эти устройства активируются с помощью поворотной ручки, что элементарно для человека, но довольно сложно для птицы. Ученые зафиксировали более 500 попыток какаду добыть воду, и почти половина из них оказались успешными. Попугаи проявляли изобретательность и использовали разные техники: одни становились обеими лапами на ручку, другие — одной лапой на ручку, а другой — на резиновый носик фонтана. Затем они наклонялись, чтобы своим весом повернуть ручку по часовой стрелке, и одновременно поворачивали голову, чтобы пить.

Согласно данным исследования, чаще всего попытки включить фонтанчик были успешными, если птицу никто не отвлекал, и она была полностью была сосредоточена на процессе, — отмечает CNN.

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Ученые отмечают, что какаду проявляют высокую степень адаптивности к жизни в городе и постепенно осваивают новые способы получения ресурсов. В более раннем исследовании в центре внимания был навык птиц открывать мусорные баки. При этом лучше всего справлялись с этой работой самцы — они приподнимали крышку бака, удерживая ее и одновременно добывая еду. Самки в этих случаях обычно поджидали рядом и пользовались результатами усилий самцов. При включение питьевых фонтанчиков самцы и самки действовали на равных.

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В мае очередной австралийский какаду стал героем новостей. Птицу заподозрили в срыве запуска первой в истории Австралии ракеты. Запуск не состоялся по причине неисправности электропроводки. Чуть позже австралийская компания Gilmour Space выложило фото с какаду, который заинтересованно изучает провода рядом с ракетой.