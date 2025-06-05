EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые рассказали о новых неожиданных способностях какаду

2 минуты чтения 12:55 | Обновлено: 12:56

Австралийские какаду научились включать городские питьевые фонтанчики, предназначенные для людей, и выстраиваться в очередь за своей порцией воды. В целом у попугаев, проживающих в городах, интеллект выше, чем у их диких сородичей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters, сообщает CNN.

Орнитологи наблюдали за птицами в районе Doonside, установив камеры на 10 фонтанчиках. Эти устройства активируются с помощью поворотной ручки, что элементарно для человека, но довольно сложно для птицы. Ученые зафиксировали более 500 попыток какаду добыть воду, и почти половина из них оказались успешными. Попугаи проявляли изобретательность и использовали разные техники: одни становились обеими лапами на ручку, другие — одной лапой на ручку, а другой — на резиновый носик фонтана. Затем они наклонялись, чтобы своим весом повернуть ручку по часовой стрелке, и одновременно поворачивали голову, чтобы пить.

Согласно данным исследования, чаще всего попытки включить фонтанчик были успешными, если птицу никто не отвлекал, и она была полностью была сосредоточена на процессе, — отмечает CNN.

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
Общество7 минут чтения

Ученые отмечают, что какаду проявляют высокую степень адаптивности к жизни в городе и постепенно осваивают новые способы получения ресурсов. В более раннем исследовании в центре внимания был навык птиц открывать мусорные баки. При этом лучше всего справлялись с этой работой самцы — они приподнимали крышку бака, удерживая ее и одновременно добывая еду. Самки в этих случаях обычно поджидали рядом и пользовались результатами усилий самцов. При включение питьевых фонтанчиков самцы и самки действовали на равных.

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
Мир9 минут чтения

В мае очередной австралийский какаду стал героем новостей. Птицу заподозрили в срыве запуска первой в истории Австралии ракеты. Запуск не состоялся по причине неисправности электропроводки. Чуть позже австралийская компания Gilmour Space выложило фото с какаду, который заинтересованно изучает провода рядом с ракетой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Мир
Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам
Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор
00:01
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Общество
Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама
Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет
00:01 4 июня
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01 3 июня
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования