После блокировки Pornhub во Франции резко выросло число скачиваний VPN-сервисов

Во Франции резко вырос спрос на VPN-сервисы после того, как крупнейшие порносайты Pornhub, Redtube и YouPorn временно закрыли доступ к своему контенту на территории страны. Об этом пишет Politico.
По данным издания, в течение получаса после отключения сайтов VPN-сервис ProtonVPN сообщил о росте регистраций на 1000%. Представители сервиса отмечают, что такого всплеска не наблюдалось даже в момент попытки запрета TikTok в США.
NordVPN фиксирует рост использования своего продукта на 170%. «Мы видим подобные всплески везде, где цифровые свободы подвергаются угрозе или контент подвергается цензуре», — сказал представитель компании.
В свою очередь, аналитический портал Top10VPN сообщил, что общее использование VPN-сервисов во Франции подскочило на 334% по сравнению со средним показателем за последние 28 дней.
В 2024 году Франция стала вторым по величине источником трафика для Pornhub после США, пишет издание со ссылкой на данные самой компании.
Накануне, 4 июня, компания Aylo Freesites, владеющая всеми тремя порталами, сообщила о временном ограничении доступа к сайтам для взрослых на территории Франции. Таким образом там отреагировали на закон о системе определения возраста пользователей при помощи банковской карты или документов. Крайний срок внедрения этой нормы — 7 июня.
Представители Aylo Freesites отметили, что компания не против мер проверки возраста, но там считают, что она должна осуществляться на уровне устройств. В компании также заявили, что предложенные французскими властями меры ставят под угрозу конфиденциальность пользователей порносайтов.