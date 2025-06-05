После блокировки Pornhub во Франции резко выросло число скачиваний VPN-сервисов

Во Франции резко вырос спрос на VPN-сервисы после того, как крупнейшие порносайты Pornhub, Redtube и YouPorn временно закрыли доступ к своему контенту на территории страны. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в течение получаса после отключения сайтов VPN-сервис ProtonVPN сообщил о росте регистраций на 1000%. Представители сервиса отмечают, что такого всплеска не наблюдалось даже в момент попытки запрета TikTok в США.

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата Общество 13 минут чтения

NordVPN фиксирует рост использования своего продукта на 170%. «Мы видим подобные всплески везде, где цифровые свободы подвергаются угрозе или контент подвергается цензуре», — сказал представитель компании.

В свою очередь, аналитический портал Top10VPN сообщил, что общее использование VPN-сервисов во Франции подскочило на 334% по сравнению со средним показателем за последние 28 дней.

В 2024 году Франция стала вторым по величине источником трафика для Pornhub после США, пишет издание со ссылкой на данные самой компании.

Тысячи канадских сирот годами подвергались пыткам Их отбирали у матерей-одиночек и издевались над ними в клиниках при католической церкви. Виновных не наказали до сих пор Мир 9 минут чтения

Накануне, 4 июня, компания Aylo Freesites, владеющая всеми тремя порталами, сообщила о временном ограничении доступа к сайтам для взрослых на территории Франции. Таким образом там отреагировали на закон о системе определения возраста пользователей при помощи банковской карты или документов. Крайний срок внедрения этой нормы — 7 июня.

Представители Aylo Freesites отметили, что компания не против мер проверки возраста, но там считают, что она должна осуществляться на уровне устройств. В компании также заявили, что предложенные французскими властями меры ставят под угрозу конфиденциальность пользователей порносайтов.