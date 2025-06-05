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Мир

После блокировки Pornhub во Франции резко выросло число скачиваний VPN-сервисов

2 минуты чтения 17:22

Во Франции резко вырос спрос на VPN-сервисы после того, как крупнейшие порносайты Pornhub, Redtube и YouPorn временно закрыли доступ к своему контенту на территории страны. Об этом пишет Politico.

По данным издания, в течение получаса после отключения сайтов VPN-сервис ProtonVPN сообщил о росте регистраций на 1000%. Представители сервиса отмечают, что такого всплеска не наблюдалось даже в момент попытки запрета TikTok в США. 

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NordVPN фиксирует рост использования своего продукта на 170%. «Мы видим подобные всплески везде, где цифровые свободы подвергаются угрозе или контент подвергается цензуре», — сказал представитель компании. 

В свою очередь, аналитический портал Top10VPN сообщил, что общее использование VPN-сервисов во Франции подскочило на 334% по сравнению со средним показателем за последние 28 дней.

В 2024 году Франция стала вторым по величине источником трафика для Pornhub после США, пишет издание со ссылкой на данные самой компании. 

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Накануне, 4 июня, компания Aylo Freesites, владеющая всеми тремя порталами, сообщила о временном ограничении доступа к сайтам для взрослых на территории Франции. Таким образом там отреагировали на закон о системе определения возраста пользователей при помощи банковской карты или документов. Крайний срок внедрения этой нормы — 7 июня.

Представители Aylo Freesites отметили, что компания не против мер проверки возраста, но там считают, что она должна осуществляться на уровне устройств. В компании также заявили, что предложенные французскими властями меры ставят под угрозу конфиденциальность пользователей порносайтов. 

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