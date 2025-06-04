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Мир

Pornhub в знак протеста покажет французам их символ свободы вместо порно

2 минуты чтения 10:01

Pornhub и другие аналогичные платформы из группы Aylo — Redtube и YouPorn — 4 июня закроют доступ пользователям во Франции на 24 часа в качестве протеста против закона, требующего от сайтов для взрослых принимать дополнительные меры для проверки того, достигли ли их пользователи возраста 18 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

Как пишет издание, вместо порно французам покажут фигурку Марианны, которая будет сопровождаться лозунгом «У свободы нет кнопки выключения». «Я могу подтвердить, что Aylo приняла трудное решение приостановить доступ к своим платформам с пользовательским контентом (Pornhub, YouPorn, RedTube) во Франции. Мы будем использовать наши платформы для прямого диалога с французской общественностью», — заявил представитель группы.

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В этом году Франция ввела для всех сайтов для взрослых требование подтверждать возраст пользователей с помощью кредитной карты или удостоверения личности. Для сохранения конфиденциальности операторы должны предлагать опцию верификации через сторонние сайты, которая не позволит самим платформам видеть данные пользователей.

Aylo считает французский закон «безответственной, несоразмерной и неэффективной» мерой. Требование принять дополнительные меры для проверки возраста пользователей в компании назвали «вторжением в частную жизнь» и «опасным» с точки зрения конфиденциальности требованием, позволяющим красть данные пользователей.

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«Google, Apple и Microsoft имеют встроенную в свои операционные системы возможность проверки возраста пользователя на уровне операционной системы или устройства», — заявил Соломон Фридман из инвестиционного фонда Ethical Capital Partners, которому принадлежит Aylo.

В свою очередь, министр-делегат цифровизации и телекоммуникаций Франции Клара Шаппаз написала у себя в соцсети Х, что Aylo может «свободно покинуть Францию», если компания откажется соблюдать местные законы. 

«Лгать, не желая подчиняться закону, и держать людей в заложниках недопустимо. Взрослые могут свободно потреблять порно, но не в ущерб защите наших детей. Просить порносайты проверять возраст своих пользователей — это не стигматизация взрослых, а защита наших детей», — говорится в посте Шаппаз.

По данным Le Figaro, во Франции Pornhub ежедневно посещают семь миллионов человек. При этом каждый месяц на сайт заходят около 2,3 миллиона подростков, несмотря на закрытый для них доступ.

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