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Мир

Германия консультировалась с другими странами по поводу возможных «засад» на встречах с Трампом

2 минуты чтения 15:28

Канцлер Германии Фридрих Мерц проконсультировался с лидерами других стран перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на 5 июня. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов.

Как пишет издание, Мерц обсудил, ​​каковы наилучшие способы проведения встреч в Овальном кабинете, «где порой поджидают засады», с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном, у которых встречи с Трампомом прошли успешно.

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WP пишет, что после вступления Мерца в должность канцлера у него состоялся «теплый» телефонный разговор с Трампом. Они обменялись номерами мобильных телефонов и обращались друг к другу по имени, отметил неназванный дипломат. По его словам, в ходе разговора Мерц упомянул, что он проходил военную службу недалеко от района на западе Германии, откуда родом семья отца Трампа. Также уровень английского языка Мерца «достаточно гибкий» и дает ему преимущество по сравнению с Ангелой Меркель, добавил дипломат.

«Если вы разговариваете с ним наедине, то это светская беседа. Главное — не говорить слишком долго и дать ему выговориться», — заявил Мерц в интервью немецкой телерадиокомпании WDR. В то же время он добавил, что Европа «не должна делать себя слабее, чем она есть».

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Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин не хочет разговаривать с Трампом, поскольку правительство Китая было «потрясено» скандалами во время предыдущих встреч президента США с президентами Украины и ЮАР Владимиром Зеленским и Сирилом Рамафосой. В КНР считают, что «непредсказуемость» поведения Трампа несет в себе репутационные риски для Си.

Ссора между Трампом и Зеленским произошла в феврале этого года, когда они обсуждали войну в Украине. Спустя несколько месяцев Трамп встретился с Рамафосой, которого он обвинил в геноциде белого населения и захвате земель.

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