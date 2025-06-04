СМИ: Си не хочет разговаривать с Трампом из-за скандалов на встречах с президентами Украины и ЮАР

Эксперты скептически относятся к возможности прямых переговоров между президентом США Дональдом Трампом и главой Китая Си Цзиньпином, поскольку правительство Китая, как сообщает Politico, было «потрясено» закончившимися скандалами встречами с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Это, по данным издания, заставило власти Китая с осторожностью относиться к прямым переговорам на уровне лидеров двух стран. «КНР считает президента Трампа непредсказуемым, что создает репутационные риски для президента Си. Для дипломатов КНР нетипично подвергать лидера риску потенциально неловкой или непредсказуемой встречи», — заявил сказал Раш Доши, бывший сотрудник администрации Джо Байдена.

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При этом источники Politico сообщили об «одержимости» Трампа идеей телефонного разговора с главой Китая. По его мнению, созвон может перезагрузить торговые переговоры между странами. Источник издания добавил, что Трамп считает возможным урегулировать разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира лично с Си Цзиньпином.

Анонимный источник Politico рассказал, что администрация Трампа находится под «сильным давлением» из-за блокировки Китаем критически важных минералов — ключевых компонентов для всех сфер, от производства автомобилей и электроники до производства боеприпасов. При этом он добавил, что Си с большой вероятностью ответит на звонок Трампа, чтобы выслушать его предложения. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что телефонный разговор между Трампом и Си может состояться на этой неделе, однако неназванный представитель Белого дома отметил, что он пока не запланирован.

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В феврале этого года Трамп принял в Овальном кабинете Владимира Зеленского. Тогда между лидерами стран произошла словесная перепалка после упоминания Зеленским гарантий безопасности для Украины. Трамп назвал Зеленского «неуважительным» и заявил, что президент Украины «играет с Третьей мировой войной».

В мае во время встречи с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп обвинил его в геноциде белого населения и захвате земель. Reuters писал, что этот разговор напоминал встречу с Зеленским.