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Мир

Трамп отменил указ об экстренных абортах

2 минуты чтения 14:20

Президент США Дональд Трамп отменил указ Джо Байдена о необходимости проведения аборта в больницах, если эта процедура помогает стабилизировать состояние пациентки. Это решение может поставить под угрозу жизнь и здоровье беременных женщин, сообщает Bloomberg.

Подписанный в 2022 году указ, как отмечают журналисты, был разработан из-за жалоб женщин на то, что больницы отказывают им в лечении из-за возникающих при беременности осложнениях, в том числе и при сильном кровотечении. Решение Трампа может снова вернуть сложности, с которыми беременные женщины будут сталкиваться при обращении за помощью.

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Указ Байдена, как отмечал «Голос Америки», был принят после того, как Верховный суд в 2022 году отменил постановление по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, которое закрепляло конституционное право на аборт для женщин по всей стране. В 1992 году Верховный суд запрещал законы, неоправданно ограничивающие доступ к этой процедуре.

Новое решение суда, как отмечали журналисты, разрешало штатам самостоятельно ограничивать доступ женщин к процедуре аборта. Подписанный бывшим президентом Байденом указ был призван обеспечить дополнительную защиту женщинам и гарантировать им доступ к абортам и противозачаточным средствам, об этом писал «Голос Америки». Белый дом отмечал, что поддерживает и разработку мер, которые позволят делать аборт в других штатах, если женщина проживает в регионе, ограничивающем доступ к процедуре.

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Ранее американские СМИ рассказали о женщине из штата Джорджия, у которой умер мозг на восьмой неделе беременности. Из-за запрещающих аборты законов региона врачи вынуждены поддерживать биологические процессы в теле уже признанной мертвой женщины до рождения ее ребенка.

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