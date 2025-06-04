СМИ получили доступ к северокорейскому смартфону и рассказали о принципах его работы

В распоряжении редакции Би-би-си оказался смартфон, вывезенный контрабандой из Северной Кореи. Журналисты показали, что устройство постоянно делает скриншоты и сохраняет их в отдельную папку, а также исправляет сообщения пользователей, выводя на экран предупреждения о «неправильном» использовании слов. При включении вывезенный из КНДР гаджет показал анимацию с развевающимся государственным флагом.

Журналистка Жан Маккензи рассказала, что этот телефон не позволяет использовать популярные в Южной Корее выражения. Например, когда она попыталась ввести слово «старший брат» (oppa), которое южнокорейцы в последнее время начали использовать в значении «мой парень», мессенджер заменил его на «товарищ». При этом на экране появилось предупреждение, что называть старшим братом можно только своего родственника.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании Общество 8 минут чтения

При попытке написать название Южной Кореи (Namhan) мессенджер автоматически заменил название на фразу «марионеточное государство». Также журналисты обнаружили, что смартфон примерно раз в пять минут делает скриншоты. По данным Би-би-си, эти изображения хранятся в зашифрованном виде, а получить доступ к ним могут только представители власти.

Устройство в конце прошлого года удалось вывезти сотрудникам южнокорейской информационной службы Daily NK, пишет Би-би-си.

«Смартфоны теперь являются неотъемлемой частью того, как Северная Корея пытается внушить людям свою идеологию», — заявил изданию Мартин Уильямс, старший научный сотрудник вашингтонского Центра Стимсона и эксперт по северокорейским технологиям и информации.

Древнерусский осколок на севере США Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске Мир 9 минут чтения

В апреле Daily NK сообщила, что недавно пользователям смартфонов в КНДР позволили делать скриншоты, но эта функция ограничена. Например, функция не работает в приложении, через которое можно читать северокорейскую газету Rodong Sinmun, а также в приложении «Собрание сочинений» с работами лидеров страны.

Исследователи объяснили, что снимок экрана можно сделать с помощью свайпа тремя пальцами вниз, и такой жест власти могли посчитать «неуважительным». Они также добавили, что на сайтах северокорейских СМИ указатель мыши исчезает при наведении на лицо Ким Чен Ына, чтобы курсор не закрывал лицо лидера страны.