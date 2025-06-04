Пару приговорили к ударам палками за секс вне брака в Индонезии

Власти индонезийской провинции Ачех приговорили к 100 ударам палками каждому пару, которая занялась сексом до брака. Исполнение наказания производилось публично, об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Журналисты отмечают, что законы этого региона Индонезии близки к нормам шариата, а секс вне брака запрещен. Власти страны также одобрили подобный запрет и ограничили право на сожительство для не состоящих в зарегистрированных отношениях людей. Эти запреты будут касаться как местных жителей, так и иностранцев. Поправки, принятые в 2022 году, пока не вступили в силу.

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SCMP сообщает, что также в этот день публично наказали трех людей, обвиненных в пристрастии к азартным играм и алкоголю. В сумме они получили 49 ударов палкой. Мужчина и женщина же были приговорены к 100 ударам на каждого человека. Всем им оказали медицинскую помощь после завершения процедуры.

«Это становится моральным уроком для всего общества. Наказание плетьми становится для них [осужденных] вратами к покаянию», — заявил журналистам мэр города Банда-Ачех. SCMP отмечает, что правозащитники осудили такое наказание, которое при этом пользуется поддержкой среди населения региона.

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В тексте отмечается, что власти Ачеха, расположенного в северной части острова Суматра региона, получили широкую автономию от властей Индонезии в 2001 году. Эта мера рассматривалась как возможность справиться с сепаратистским движением, которое много лет действовало на территории провинции.

После обретения самостоятельности в Ачехе начали применяться нормы религиозного права. Они также запрещают однополые отношения. SCMP сообщает, что в феврале 2025 года двое мужчин были приговорены к публичной порке за гомосексуальную связь.