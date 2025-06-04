Крупнейший автопроизводитель уволил часть сотрудников с сотнями тысяч евро компенсации

Совет директоров крупнейшего автопроизводителя Volkswagen сообщил, что не менее 20 тысяч сотрудников концерна согласились досрочно расторгнуть свои контракты с выплатой выходного пособия. Сумма выплаты может достигать 400 тысяч евро, пишет газета Bild.

Отмечается, что с увольнением 20 тысяч сотрудников Volkswagen достиг промежуточной цели на пути к запланированному сокращению 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. В автоконцерне подчеркнули, что такая мера, направленная на жесткую экономию, должна быть социально приемлемой для увольняемых работников, чье согласие необходимо получить.

По информации газеты, сотрудники, согласившиеся уйти, получат выходные пособия, размер которых зависит от стажа работы и может достигать 400 тысяч евро. Общая сумма уже выплаченных компенсаций пока не разглашается.

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Отмечается, что программа сокращений была согласована советом директоров и профсоюзами после продолжительных переговоров в конце прошлого года. Помимо прочего, с 2026 года компания намерена уменьшить количество ежегодно предлагаемых учебных мест с 1400 до 600, что позволит дополнительно экономить около 1,5 миллиарда евро в год на затратах на персонал.

По оценкам профсоюза IG Metall, принятые меры могут помочь избежать закрытия заводов Volkswagen и сохранить ключевые производства.

Reuters пишет, что в рамках реструктуризации с 2027 года главный завод Volkswagen в Вольфсбурге может перейти на четырехдневную рабочую неделю из-за перехода на производство только электромобилей. Председатель производственного совета Даниэла Кавалло подчеркнула, что такой временный график — реальный сценарий, и призвала работников брать дополнительные смены, чтобы компенсировать возможное сокращение рабочих часов.

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Отмечается, что перенос производства бензинового Golf в Мексику вызвал у сотрудников завода обеспокоенность, однако Кавалло заверила, что выпуск электрической версии Golf и нового компактного кроссовера T-Roc к концу десятилетия обеспечит стабильное будущее предприятия.

