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Мир

СМИ рассказали о плане королевской семьи на случай смерти Кейт Миддлтон

2 минуты чтения 16:29 | Обновлено: 16:53

Букингемский дворец готовил секретный план на случай смерти принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Его кодовое название «Операция Ридинг-Бридж» (Operation Reading Bridge) было впервые раскрыто в новой книге бельгийского журналиста и королевского обозревателя Бертрана Декерса «Кейт: тот самый день, когда…», пишет французская газета Le Figaro.

Книга должна поступить в продажу 11 июня. По словам автора, название для секретного плана выбрал лично принц Уильям, и оно, как отмечается, было не случайным.

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Ридинг — город в графстве Беркшир, где 9 января 1982 года родилась Кейт Миддлтон. Кроме того, сокращение O.R.B. (от Operation Reading Bridge) совпадает с названием одной из главных регалий британской монархии — державы с крестом, символизирующей власть Бога над Землей. Именно эту сферу каждый монарх держит в левой руке во время коронации.

Декерс ссылается на анонимного источника, которого называет «Джеймсом Бондом среди своих информаторов», и утверждает, что выбор названия плана был «почти признанием в любви» со стороны Уильяма. Такой личный жест, по его мнению, подчеркивает глубину чувств и серьезность ситуации, с которой столкнулась королевская пара.

Газета напомнила, что в марте 2024 года Кейт Миддлтон публично сообщила, что больна раком. Ей был назначен курс профилактической химиотерапии, который принцесса успешно завершила к сентябрю. Уже 9 января 2025 года, в день своего 43-летия, Миддлтон официально объявила о наступившей ремиссии.

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Букингемский дворец традиционно заранее разрабатывает планы на случай смерти членов королевской семьи. Так, в феврале 2024 года стало известно о существовании протокола на случай смерти короля Карла III — он получил кодовое название «Менайский мост» и предусматривал немедленную передачу власти принцу Уильяму.

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