Великобритания потребовала от Абрамовича разрешения направить его деньги Украине

Правительству Великобритании не удается договориться с российским миллиардером Романом Абрамовичем о том, как будут потрачены деньги от продажи его футбольного клуба «Челси». Главы Минфина и МИДа Великобритании не исключают судебного разбирательства, сообщает Reuters.



По данным агентства, речь идет о сумме в два с половиной миллиарда фунтов стерлингов (это 3,4 миллиарда долларов), которые с моменты продажи «Челси» заморожены на британском счете Абрамовича. Лондон настаивает на том, что эти деньги должны пойти на гуманитарную помощь Украине, в том числе на восстановление разрушенной инфраструктуры. Абрамович, в свою очередь, еще на этапе решения о продаже футбольного клуба объявил о намерении передать средства в благотворительный фонд «на благо всех жертв войны в Украине» — включая тех, кто находится в России, напоминает Би-би-си.

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Более чем за три года все попытки сторон договориться так и не привели к успеху. По данным Би-би-си, в комитете Палаты лордов ситуацию ранее охарактеризовали как «тупик, который плохо отражается как на господине Абрамовиче, так и на британском правительстве».

Накануне министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз и министр иностранных дел Дэвид Лэмми выступили с совместным заявлением: «Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем. Хотя дверь для переговоров остается открытой, мы готовы обратиться в суд, если потребуется».

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Роман Абрамович объявил о своем решении продать принадлежащий ему футбольный клуб «Челси» второго марта 2022 года, после полномасштабного вторжения России в Украину. Он объяснил это решение желанием «соблюсти интересы болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба». Уже 10 марта Великобритания внесла миллиардера в санкционный список.

Почти год спустя представители Романа Абрамовича заявляли, что бизнесмен после продажи клуба «Челси» так и не получил доступа к средствам, поэтому не участвует в процессе их распределения. Деньги якобы находятся полностью в распоряжении британских властей.