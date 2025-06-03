Физики изготовили «самую маленькую в мире скрипку» тоньше человеческого волоса

Физики из британского Университета Лафборо изготовили «самую маленькую в мире скрипку», которая уместилась бы на срезе человеческого волоса. Миниатюрный инструмент выгравирован в платине с помощью нанотехнологий и виден только под микроскопом, пишет The Telegraph.

По словам ученых, целью проекта стало тестирование и демонстрация возможностей новой системы нанолитографии, позволяющей создавать и изучать мельчайшие структуры, чтобы понять, как ведут себя материалы на наноуровне.

«Хотя создание самой маленькой в мире скрипки может показаться забавой, многое из того, что мы узнали в процессе, стало основой для наших дальнейших исследований», — сказала заведующая кафедрой физики и эксперт в области экспериментальной физики профессор Келли Моррисон.

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Отмечается, что миниатюрная «скрипка» представляет собой микроскопическое изображение инструмента, а не полноценный музыкальный инструмент, на котором можно играть. Ее длина составляет всего 35 микрон, а ширина — 13 микрон (микрон — это одна миллионная часть метра). Для сравнения, толщина человеческого волоса обычно колеблется от 17 до 180 микрон.

Изделие было создано с помощью технологии термической сканирующей зондовой литографии — нагретый иглоподобный наконечник «выжигает» точные узоры на поверхности специального гелевого слоя. Затем на этот слой наносится тончайший слой платины, после чего гель удаляется, и остается лишь миниатюрная скрипка.

Процесс изготовления занимает около трех часов, а увидеть детали «скрипки» можно только с помощью мощного микроскопа. Размер модели даже меньше, чем у микроскопического животного — тардиграды, известной как «водяной медведь».

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Команда исследователей отмечает, что создание такой модели — не просто игра, а важный этап для развития технологий, которые помогут создавать новые материалы и устройства на наноуровне. Сейчас ученые изучают возможности новой системы для альтернативных методов хранения и обработки данных, которые могут заменить традиционные магнитные технологии.