Женщина год проходила с марлей в животе после кесарева сечения

Жительница Индии Суреха Кабра проходила год с куском марли, оставленным в ее брюшной полости после кесарева сечения. По словам ее супруга, инородный предмет забыл извлечь хирург, проводивший операцию, пишет The Times of India.

Сообщается, что женщина перенесла операцию 10 мая 2024 года в частной клинике индийского города Рисод в округе Вашим, штата Махараштра. По словам супруга роженицы — Ганеша Кабры — после родов женщина постоянно испытывала дискомфорт в животе. Тогда женщина обратилась к оперировавшему ее хирургу, и ей провели ультразвуковое исследование. Осмотрев пациентку, врач предположил, что боли были вызваны инфекцией в мочевыводящих путях, и прописал женщине лекарства.

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Боли у Сурехи не прекращались. Тогда она обратилась за помощью в другое медицинское учреждение. Диагностика пациентки показала, что в ее брюшной полости находится кусок марли, который, вероятно, остался после операции кесарева сечения.

По данным издания, медики провели операцию, извлекли кусок марли, а также убрали скопившийся в матке гной.

«Для выяснения причин хронической боли и наличия гноя в матке мы провели МРТ и обнаружили инородное тело, которое, по всей видимости, и стало источником инфекции. Чтобы избежать осложнений, мы сразу же прооперировали пациентку. Случай был зарегистрирован как медико-юридический, о нем уведомлена полиция», — сообщил хирург Вирендра Джайсвал, проводивший операцию.

По его словам, инфекция вызвала образование свища в кишечнике: марля проникла в матку и срослась с кишечной стенкой. «Часть пораженного кишечника пришлось удалить, чтобы остановить распространение инфекции. Операция длилась три часа», — добавил он.

Муж пострадавшей подал заявление в полицию, обвинив врачей в халатности. Как отмечает издание, официального подтверждения о начале расследования пока не поступало.





