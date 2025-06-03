«Радио Судного дня» передало сообщения после переговоров Москвы и Киева

Российская радиостанция УВБ-76, предположительно, связанная с ядерными арсеналами России и известная, как «радио Судного дня», передала 2 июня два закодированных сообщения. Об этом написал телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

Сигналы были транслированы в разное время. Так, в 16:00 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало «НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413», а в 17:32 — «НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582».

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Военная коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», работает с 1970-х годов. Большую часть времени в ее эфире звучит прерывистый монотонный сигнал, который время от времени прерывается короткими голосовыми сообщениями на русском языке.

Доподлинно назначение УВБ-76 до сих пор неизвестно. По одной из популярных версий, она связана с системой автоматического ответного удара «Периметр» (также известной как Dead Hand), разработанной еще во времена Советского Союза с целью гарантированного ответного ядерного удара. Местоположение УВБ-76 также неизвестно.

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Предыдущие сигналы «радио Судного дня» передало в эфир 29 мая. Тогда в 13:03 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19:16 — «копна».

Большая активность в эфире УВБ-76 была зафиксирована 26 мая — тогда там передали слова «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный». Кроме того, «жужжалка» транслировала слова «болтанка», «блефопуф», «беззлобие» и «хрюкостяг» 19 и 22 мая.

Известно, что УВБ-76 передавала сообщения в эфир в дни переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в мае и феврале.

В декабре 2024 года в эфире УВБ-76 вместо голосовых сообщений прозвучали песня Shaman «Я — русский» и отрывок из «Лебединого озера».