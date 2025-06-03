EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

«Радио Судного дня» передало сообщения после переговоров Москвы и Киева

2 минуты чтения 08:40

Российская радиостанция УВБ-76, предположительно, связанная с ядерными арсеналами России и известная, как «радио Судного дня», передала 2 июня два закодированных сообщения. Об этом написал телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

Сигналы были транслированы в разное время. Так, в 16:00 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало «НЖТИ 89364 ИБОБАЗА 2766 3413», а в 17:32 — «НЖТИ 97954 АРАПОБЛИЦ 3449 5582».

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
Общество13 минут чтения

Военная коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как «жужжалка», работает с 1970-х годов. Большую часть времени в ее эфире звучит прерывистый монотонный сигнал, который время от времени прерывается короткими голосовыми сообщениями на русском языке.

Доподлинно назначение УВБ-76 до сих пор неизвестно. По одной из популярных версий, она связана с системой автоматического ответного удара «Периметр» (также известной как Dead Hand), разработанной еще во времена Советского Союза с целью гарантированного ответного ядерного удара. Местоположение УВБ-76 также неизвестно.

Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
Общество8 минут чтения

Предыдущие сигналы «радио Судного дня» передало в эфир 29 мая. Тогда в 13:03 по московскому времени в ее эфире прозвучало слово «лучоторг», а в 19:16 — «копна».

Большая активность в эфире УВБ-76 была зафиксирована 26 мая — тогда там передали слова «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный». Кроме того, «жужжалка» транслировала слова «болтанка», «блефопуф», «беззлобие» и «хрюкостяг» 19 и 22 мая. 

Известно, что УВБ-76 передавала сообщения в эфир в дни переговоров Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в мае и феврале.

В декабре 2024 года в эфире УВБ-76 вместо голосовых сообщений прозвучали песня Shaman «Я — русский» и отрывок из «Лебединого озера».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Общество
Шантажисты разослали мои нюдсы всем моим близким
Они убедили их, что я эскортница, а меня — что сама во всем виновата
00:01
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Общество
Я разочаровался в Европе и переехал в Японию
Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди спокойнее, чем в Испании
00:01 2 июня
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Криминал
Дочь больше 20 лет ждала, пока полиция раскроет смерть ее матери
Оказалось, убийца был ближе, чем она думала
17:00 1 июня
Самая вымирающая страна в мире
Мир
Самая вымирающая страна в мире
Она платит деньги за рождение детей и страдает от традиционных ценностей. Россия может повторить этот опыт
00:01 1 июня
Древнерусский осколок на севере США
Мир
Древнерусский осколок на севере США
Им пришлось бежать из России ради сохранения своей культуры и традиций. Теперь они теряют их на Аляске
17:00 31 мая
Как Российская империя легализовала проституцию
Общество
Как Российская империя легализовала проституцию
Бордели платили налоги, а десятки тысяч женщин оставили без паспорта и поставили на учет. Вот как это было
00:01 31 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования